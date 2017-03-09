Радіо Свобода Daily: феміністичний марш «Ні насильству всіх форматів»

Доброго ранку!

«Квіти – клумбам, права – жінкам!»

У Міжнародний день боротьби за права жінок у Києві, Львові, Харкові, Херсоні та інших містах України й світу пройшли феміністичні марші. Цього року в Києві феміністичний марш пройшов під гаслом «Ні насильству всіх форматів, від пологових будинків до військкоматів!» Понад сотня людей пройшли ходою від Софіївської площі до Оперного театру, далі до Хрещатика. Біля Оперного театру на марш напали кілька людей, які намагалися облити учасників кефіром і зеленкою. Їх затримала поліція. (фото та відео з події) Більше подробиць у матеріалі «Кефір і зеленка проти фемінізму: як в Україні мітингували за права жінок».

Додамо ще також, що про відзначення 8 березня як свята Радіо Свобода мало нагоду запитати главу Українсько-католицької церкви Святослава (Шевчука). «Я не є феміністом, тому що ця теорія протиставляє статі. Натомість відповідно до християнської антропології гідність чоловіка і жінки є абсолютно однакова, тому що вона базується на факті сотворення і чоловіка, і жінки на образ і подобу Божу. Але також ми виримо, що чоловік і жінка створені для єдності, не для протиставлення», – зауважив Святослав (Шевчук) у розмові в празькій студії Радіо Свобода. Повне інтерв’ю з ним шукайте за посиланням.

Гаага: контраргументи України на заперечення Росії

«Законодавча гімнастика», «перекручування законів та фактів», «паралельна реальність» – такі характеристики лунали щодо висловлених днем раніше «аргументів» Росії на свій захист у Міжнародному суді ООН. Однак, першочергова вимога Києва залишилася та ж: запровадити негайні тимчасові заходи на час судового розгляду, аби не допустити продовження страждань українців і кримських татар через дії Росії, а також смертей безневинних людей на українському сході. Сьогодні на слуханнях у Міжнародному суді в Гаазі у справі «Україна проти Росії» знову слово матиме російська делегація.

Заборонені ракети

У США тим часом підтвердили розгортання в Росії ракет, заборонених договором. Як заявив генерал Пол Селва на засіданні комітету у справах силових структур Палати представників, ці ракети, які на Заході позначають як SSC-8, загрожують багатьом об’єктам США в Європі.

«Землі та пенсій!»

Проведення пенсійної реформи та вільний обіг земель аграрного призначення – такі вимоги, зокрема, містить меморандум, погоджений офіційним Києвом та Міжнародним валютним фондом, стверджують українські урядовці. Частина фракцій Верховної Ради виступає категорично проти цих змін, однак в уряді заспокоюють: про підвищення пенсійного віку та подібні непопулярні кроки наразі не йдеться. Експерти ж говорять, що Україна має реформувати пенсійну та земельну сфери, незалежно від того, чи платять за це міжнародні донори.

Золотий рукомийник

Генеральний прокурор України Юрій Луценко приголомшив повідомленням про те, що під час обшуку у підозрюваного в розтраті державних коштів директора підприємства «Електровозбудування» виявили покритий золотом рукомийник. Про це Луценко написав на своїй сторінці в Facebook, опулікувавши фото нібито цього рукомийника. Крім того, прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що під час обшуку у директора держпідприємства виявили і вилучили золотий іменний годинник від президента Росії.

Але на завершення в нас для Вас дещо прекрасніше, ніж золотий рукомийник, а саме фоторепортаж зі Стокгольмського метро, яке налічує 100 станцій і яке називають «найдовшою галереєю у світі». А також відео про благодійну фотосесію для літніх людей із немовлятами.

Старіє тіло, а не душа!

Ваше вічно молоде Радіо Свобода Daily