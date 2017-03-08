Кефір і зеленка проти фемінізму: як в Україні мітингували за права жінок

Проти «насильства всіх форматів» виступали 8 березня на Феміністичному марші до Міжнародного дня жінок. Понад сотня активісток та активістів пройшли центром Києва, вигукуючи гасла проти дискримінації і сексизму. По дорозі на мітингувальників скоїли напад: супротивники акції намагались облити учасників зеленкою і кефіром, нападників забрали у відділок поліцейські. Окрім Києва, акції за права жінок анонсувались щонайменше у п’ятьох українських містах – також не обійшлося без інцидентів.

Права жінок – це права людини, скандували учасниці та учасники Феміністичного маршу до 8 березня, який відбувся у Києві. Люди з барабанами, плакатами, кольоровими перуками, символікою правозахисних організацій та прапорами ЛГБТІ-спільноти пройшли від Софійської площі, через Володимирську і Богдана Хмельницького на Хрещатик.

Тисячі і сотні тисяч жінок і дітей страждають від домашнього насильства, а ті, хто вчиняє це насильство, залишаються безкарними

За словами директорки українського представництва Amnesty international Оксани Покальчук, яка разом із колегами також брала участь у ході, однією з вимог цьогорічного маршу є ратифікація Стамбульської конвенції проти домашнього насильства.

«Популістські тенденції, які ми бачимо зараз у Верховній Раді, роблять усе, щоб цього не зробити. І поки популісти, переважно – чоловіки, у парламенті розказують, що морально або не морально, тисячі і сотні тисяч жінок і дітей страждають від домашнього насильства, а ті, хто вчиняє це насильство, залишаються безкарними», – зазначає вона.

Феміністичний марш цього року об’єднав представниць і представників різних організацій із різними поглядами, зауважила під час свого виступу на марші голова громадської організації «Інсайт» Олена Шевченко.

«Ми виходимо за трудові права жінок, за те, щоб жінкам платили так само, як і чоловікам, щоб були дитсадки, щоб були школи, щоб було соціальне забезпечення, а 8 березня залишалось днем міжнародної жіночої солідарності», – наголосила активістка.

У Києві на Феміністичний марш напали з кефіром і зеленкою

Коли колона рухалася поблизу оперного театру, на неї спробували вчинити напад невідомі у темному одязі, їм перешкодила поліція. Під ногами залишились розбиті пляшечки із зеленкою і розлитий кефір. Кілька мітингувальників, що постраждали, з облитими під час нападу зеленкою обличчями і одягом знову приєднались до ходи.

Перед тим, як одного з нападників посадили до поліцейської машини, той заявив, що таким чином протестував проти акції, яка «відчужує українську жінку від українського чоловіка».

«Ніяких партій, ніяких організацій. Я – просто громадянин, який незадоволений цією ситуацією», – сказав він.

За словами речниці столичного управління Нацполіції Оксани Блищик, нікого не затримано.

«Було доставлення до управління поліції 4 осіб, усі вони встановлені, на них складені адміністративні протоколи за статтею 173 Кодексу про адміністративні правопорушення», – зазначила вона.

Згідно зі згаданим документом, йдеться про дрібне хуліганство.

Блокувальники акції в Ужгороді називають насильство «вигаданою темою»

Учасниці маршу, однак, повідомляють про напади поруч із метро «Театральна», що трапились вже після завершення заходу.

Акції за права жінок відбулися також у деяких інших містах – зокрема, у Львові, Харкові, Херсоні, Ужгороді. Деякі із них зустріли агресивну реакцію з боку окремих організацій правого спрямування. Зокрема, повідомляють про силове блокування мітингу в Ужгороді.

Відповідальність за напад взяв на себе представник організації «Карпатська січ» Тарас Деяк. Як написав він на своїй сторінці у Facebook після того, як група молодиків виривали з рук активісток плакати за ратифікацію Стамбульської конвенції, насильство у сім’ї та насильство над жінками – «вигадана тема».

8 березня відзначають Міжнародний жіночий день. В ООН обрали темою для цьогорічного обговорення вплив змін у трудовій сфері на жінок. Серед завдань, які організація ставить перед собою до 2030 року в контексті прав жінок – рівність хлопчиків та дівчаток в отриманні дошкільної та шкільної освіти, ліквідація дискримінації та насильства щодо жінок, зокрема, таких небезпечних практик, як ранні примусові шлюби та жіноче обрізання.