Європарламент береться за українських в’язнів у Росії і Криму

Європейський парламент розглядає сьогодні проект резолюції про становище з українськими в’язнями, яких незаконно, як кажуть правозахисники, утримує Росія на своїй території, а також в окупованому Криму. Активісти очікують, що європарламентарі закличуть Росію негайно звільнити цих українців, а до Європейського союзу звернуться з закликом до нових санкцій проти винних у таких переслідуваннях громадян України.

Європейський парламент має взятися за обговорення резолюції і голосування про неї в першій половині дня – так передбачає порядок денний. Проекту резолюції наперед офіційно не оприлюднювали, але українські правозахисники мають на нього певні сподівання.

Як каже Радіо Свобода Олександра Матвійчук, координатор громадської ініціативи «Євромайдан SOS», яка разом із іншими організаціями веде кампанію за звільнення громадян України, ув’язнених за політичними мотивами в Росії і в окупованому Криму, кількість таких ув’язнених весь час тільки зростає. Організатори кампанії разом із рідними ув’язнених направили звернення до європарламентарів, у якому просять внести до проекту резолюції певні пункти.

Правозахисники закликають до нових санкцій щодо Росії

Ми запропонували Європейському союзові призначити спеціального доповідача щодо Криму і Донбасу, тобто щодо тих територій, над якими Росія здійснює ефективний контроль

«Серед цих пунктів – запровадження нових санкцій проти Росії за порушення прав людини. Бо ж до цього часу порушення прав людини не стало причиною запровадження санкцій проти Росії, хоча це – один зі стовпів, на якому будується санкційна політика ЄС. Також ми запропонували Європейському союзові призначити спеціального доповідача щодо Криму і Донбасу, тобто щодо тих територій, над якими Росія здійснює ефективний контроль», – каже Олександра Матвійчук.

Крім того, правозахисники пропонують Європарламентові закликати створити оперативну робочу групу, яка б розробила перелік осіб, що причетні до фабрикації кримінальних справ проти політичних в’язнів, і проект накладення щодо цих осіб персональних санкцій.

Чи дасть резолюція результат?

Іще одна з активістів організацій, які ведуть боротьбу за визволення «в’язнів Кремля», координатор Медійної ініціативи за права людини Марія Томак висловила вдячність західним партнерам і євродепутатам, які домоглися розгляду в Європарламенті резолюції, значна частина якої має бути присвячена саме «в’язням Кремля».

Це, по-перше, не знімає відповідальності з України в межах того, що вона може зробити, по-друге, ми, звісно, передали свої якісь рекомендації, що мають ввійти в цю резолюцію

«Але, звісно, це, по-перше, не знімає відповідальності з України в межах того, що вона може зробити, по-друге, ми, звісно, передали свої якісь рекомендації, що мають ввійти в цю резолюцію, але ми маємо розуміти, що вона кардинально на ситуацію не вплине», – сказала вона напередодні на прес-конференції в Українському кризовому медіа-центрі.

«В’язнів Кремля» – щонайменше 44, і це «верхівка айсберга»

Марія Томак пояснила, що «в’язнями Кремля» неформально називають громадян України, яких утримує Росія з політичних мотивів. «Не всі вони є політв’язнями, згідно з класифікацією Ради Європи чи так, як це бачить, наприклад, «Міжнародна амністія», – але всі ці особи, а це 44 особи на сьогоднішній день, 29 Крим плюс Росія 15 осіб, утримуються Росією з політичних мотивів», – каже вона.

Олександра Матвійчук уточнює: «Щонайменше – щонайменше – 44 людини. Але це тільки верхівка айсберга». За її словами, наразі неможливо перевірити можливу наявність політичних мотивів у засудженні російськими судами тисяч інших громадян України в окупованому Криму.

ЄС просять розслідувати питання «агентів впливу Росії»

Правозахисниця також прогнозує, що під час розгляду проекту резолюції Росія може використати своїх «агентів впливу» в Європарламенті, щоб через них спробувати пом’якшити характер документа, прибрати з нього найгостріші моменти і пропозиції.

«Саме тому, до речі, ми просили в тому зверненні до європарламентарів, про яке я згадувала, членів Європейського союзу почати антикорупційні розслідування у власних країнах і виявити не тільки брудні російські гроші, які корумпована російська еліта зберігає у країнах Євросоюзу, а й також зв’язки Росії з політичними колами цих країн, які стають виразниками російських інтересів за різноманітні преференції, гроші тощо», – сказала Радіо Свобода Олександра Матвійчук.

Кримські татари розповіли в Європарламенті про переслідування

А тим часом напередодні розгляду резолюції, в середу, в Європейському парламенті у Страсбурзі провели прес-конференцію родичі ув’язнених чи викрадених кримських татар. Історію переслідування політв’язня Мустафи Дегерменджі розповів його батько Мустафа Дегерменджі, а про долю викраденого Ервіна Ібрагімова – його батько Умер Ібрагімов.

А кримський адвокат Еміль Курбедінов розповів про політичні репресії і порушення прав людини в окупованому Криму, про переслідування адвокатів на півострові через їхню політичну діяльність. За його словами, запроваджене у Криму законодавство Росії щодо тероризму й екстремізму, а також щодо мирних зборів «є інструментом боротьби з інакодумством, незгодними й опозицією».

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