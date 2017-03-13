Правозахисники закликають Європарламент посилити тиск на Москву

Правозахисники та рідні ув’язнених в Росії українців закликають Європарламент посилити міжнародний тиск на Москву.

«В авторитарній Росії неможливе справедливе правосуддя. Єдиний шанс для наших рідних повернутися додому та зупинити зростання політичних репресій в окупованому Криму –це посилити міжнародний тиск на Росію, яка демонстративно нехтує принципами міжнародного права», – йдеться у заяві.

Правозахисники закликають включити до тексту резолюції Європарламенту про українських політичних в’язнів в Росії та щодо ситуації в Криму пункти, зокрема, про запровадження нового виду санкцій ЄС проти Росії за масові порушення прав людини в анексованому Криму, призначення спецпредставника ЄС з окупованого Криму та Донбасу для здійснення контролю за ситуацією із порушенням прав людини.

Також правозахисники пропонують в резолюції оприлюднити вимогу від Росії безперешкодного допуску до Криму міжнародних міжурядових організацій, зокрема, моніторингової місії ООН з прав людини.

За даними активістів, наразі в ув’язненні в Росії перебуваютьщонайменше 44 людини, серед яких – режисер Олег Сенцов, журналіст Роман Сущенко.

Цього тижня Європарламент розгляне резолюцію про українських політичних в’язнів в Росії та ситуацію в анексованому Криму.