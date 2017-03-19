Я готовий віддати за Україну своє життя – байкер і волонтер Ашот Арушанов

Київ – Байкер, мандрівник, засновник мотофестивалю «Тарасова гора», поліглот, волонтер – це все стосується однієї людини, Ашота Арушанова. Він народився у вірменській родині в Баку (Азербайджан), але не уявляє життя без України. Рік тому Арушанов закликав побратимів і посестер з байкерського руху України спілкуватись українською мовою і підтримувати народ України у протистоянні з Росією. За словами Арушанова, за потреби він готовий пожертвувати своїм життям для України. Про своє бачення українських реалій і про 15-й фестиваль «Тарасова гора» Арушанов розповів Радіо Свобода.

– Українці нещодавно (14 березня – ред.) відзначили нове свято – День добровольця.

А я – не військова людина, але при потребі, якби це змінило ситуацію у країні на краще й зупинило ворогів, я готовий віддати за Україну своє життя, віддати добровільно

Це дуже правильне, своєчасне свято, адже добровольці першими виступили на захист України. А я – не військова людина, але при потребі, якби це змінило ситуацію у країні на краще й зупинило ворогів, я готовий віддати за Україну своє життя, віддати добровільно. Коли вийшов на Майдан, коли долучився до Революції гідності, мав такий настрій: незабаром ми переможемо, ми ж сильні, згуртовані, і все у нас буде добре. Але досі чиновники зі «старої гвардії» на місці і серед політиків багато знайомих обличь, і Росія війну розв’язала. Зовсім інакші настрої тепер, хоч я б і на війну пішов добровольцем, якби бачив, що в Україні ситуація змінюється на краще і що справа Майдану, як за СРСР казали, «живе і перемагає».

– Київські байкери допомагали Майдану, наразі якою є ваша підтримка України?

– Ми збираємо і передаємо на схід допомогу нашим військовим. І це роблять не лише київські байкери, а байкерські групи з різних міст.

Кілька українських байкерів віддали життя у боротьбі з російським агресором, тож ми намагаємось їхніх рідних підтримати

Серед наших побратимів є і хлопці, які воювали або тепер боронять країну на сході: хтось пішов захищати Україну добровольцем, когось мобілізували. Кілька українських байкерів віддали життя у боротьбі з російським агресором, тож ми намагаємось їхніх рідних підтримати. У Києві їздимо з різними акціями до поранених у Центральний військовий госпіталь: коли сонечко припікати починає і поранені виходять або виїжджають на прогулянку в госпітальний парк, ми робимо «bikers parties» у вихідні дні.

– Так, волонтери, які допомагають у госпіталі, розповідають вже легенди про шашлики від байкерів на галявинці…

– От бачите! Незабаром, думаю, знову шашличками «балуватимемо» бійців. Також ми почали допомагати родинам переселенців, точніше, намагаємось діток підтримати. Якщо пригадуєте, минулого літа ми у Межигір’я «завалили» великою компанією «вершників на залізних конях» і порадували малечу.

– Чи плануєте на цьогорічний фестиваль «Тарасова гора» запросити учасників АТО?

Цього року «Тарасовій горі» виповниться 15 років. І я вже запропонував запросити п’ятнадцятьох українських бійців-ветеранів

– Взагалі-то, ми на наш фестиваль, який триватиме тиждень, з 29 травня до 4 червня, запрошуємо усіх людей з добрим серцем – і тих, хто пересувається на двоколісних засобах, і власників чотириколісного чи триколісного транспорту. Як-то кажуть, аби людина була хороша. Цього року «Тарасовій горі» виповниться 15 років. І я вже запропонував запросити п’ятнадцятьох українських бійців-ветеранів, шукаємо наразі можливість їх доправити на фестиваль. Тому що цього року у нас фестиваль буде проходити і на «материковій» Україні, себто на березі Дніпра у районі Черкас, і на острові на Дніпрі. І це буде не просто «збіговисько» байкерів і рокерів – ми запрошуємо музикантів різних музичних напрямків і стилів, щоб люди могли почути сучасну українську музику.

– А Тарасову гору у Каневі відвідаєте?

– Обов’язково, це традиція нашого фестивалю.

І на Тарасову гору, і під час фестивалю нас супроводжують наші друзі-байкери з інших країн, це така собі «двоколісна дипломатія»

До речі, і на Тарасову гору, і під час фестивалю нас супроводжують наші друзі-байкери з інших країн, це така собі «двоколісна дипломатія». Цього року чекаємо на приїзд друзів з Білорусі, і мої давні друзі з Росії спробують приїхати. Вони і рік тому намагались, але наші прикордонники їх не пропустили. Хоч я перед цим ходив до відповідних відомств, де мені казали, що допоможуть, що занесуть данні російських байкерів у якийсь там список, але у прикордонників ніякого списку не було.

– Фестиваль «Тарасова гора» – це волонтерство, відданість байкерським традиціям, чи є допомога держави?

Є такий образ – Шива, котрий танцює, а у нас буде «Шева», котрий танцює і розмірковує над проблемами буття

По-перше, для мене і моїх однодумців – це частина життя, а не тільки традиція. По-друге, ми намагаємось робити фестиваль своїми силами, це теж своєрідне волонтерство. Нам допомагають різні люди: так, знаний художник і фанат Тараса Шевченка Андрій Єрмоленко (відомий осучасненням образу Шевченка – ред.) для нас робить сувенірні футболки з символікою фестивалю, цього року це – Тарас Шевченко в образі Шиви. Знаєте, є такий образ – Шива, котрий танцює, а у нас буде «Шева», котрий танцює і розмірковує над проблемами буття.

Якщо говорити про наш байкерський «движняк» як волонтерський рух, то можу чесно сказати: ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати оборонців України, а також дітей, заради яких наші воїни стоять на сході і відбивають атаки супротивника

Допомогу в підготовці до цьогорічного мотофестивалю «Тарасова гора» пообіцяв надати міністр культури України Євген Нищук.​

Бо ж ми ламаємо стереотипи щодо байкерів – мовляв, зловживають алкоголем і наркотиками, люблять жінок і слухають рок-н-рол. Я вважаю, що за нинішніх обставин ми повинні працювати для популяризації здорового способу життя, для підтримки української сучасної культури тощо. А якщо говорити про наш байкерський «движняк» як волонтерський рух, то можу чесно сказати: ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати оборонців України, а також дітей, заради яких наші воїни стоять на сході і відбивають атаки супротивника.

– Не можу не запитати про Ваше ставлення до російських байкерів, наприклад, до групи «Нічні вовки» на чолі з «Хірургом», які підтримують президента Росії і його політику щодо України. Отже, що Ви про цих людей думаєте?

Був Майдан і тепер є військова агресія Росії проти України, і «Хірург» та його хлопці показали своє антиукраїнське обличчя

– Українські байкери і байкери «Хірурга» (Олександр Залдостанов – ред.) зустрічались кілька років тому на одному з фестивалів, де зібрались байкери і де виступали рок-музиканти. Це було у Дніпрі (тодішньому Дніпропетровську), у рамках міжнародного злету байкерів, ми з росіянами були у журі конкурсу жіночої краси – «Miss Harley Davidson». Тоді все було нормально, але потім був Майдан і тепер є військова агресія Росії проти України, і «Хірург» та його хлопці показали своє антиукраїнське обличчя. Тож ми не спілкуємось з ними і не чекаємо їх в Україні. А якщо говорити недипломатично: українські байкери не хочуть їх бачити в Україні.