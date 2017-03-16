В парламенті не вистачило голосів для розгляду кандидатур в аудитори НАБУ

Верховна Рада відмовилася обирати головного «аудитора» Національного антикорупційного бюро. Кандидатури Роберта Сторча і Найджела Брауна подала частина народних депутатів з комітету з питань протидії корупції. Засідання комітету називали незаконним, але голова парламенту все ж таки поставив рішення на розгляд – для внесення в порядок денний не вистачило 21 голосу.

Лише 205 народних депутатів підтримали пропозицію спікера Верховної Ради Андрія Парубія розглянути рішення парламентського комітету з питань протидії корупції про кандидата до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро (НАБУ). На думку голови комітету Єгора Соболєва, а також голови секретаріату комітету, рішення було незаконним. Саме за результатами зовнішнього аудиту може втратити свою посаду голова НАБУ.

Народний депутат Єгор Соболєв (фракція «Самопоміч»), який очолює комітет із питань запобігання корупції, повідомляв, що засідання має відбутися 17 березня. Цю інформацію підтвердив у «Фейсбуці» і секретар комітету, народний депутат Дмитро Добродомов (позафракційний).

Вранці 16 березня Соболєв написав у «Фейсбуці»: «Отримав звернення членів свого комітету, що делеговані «Блоком Петра Порошенка» та «Народним фронтом». Вони просять призначити позачергове засідання комітету на 20 хвилин назад. За законом, я маю призначити засідання на вимогу не менше ніж третини членів комітету. Але при цьому я маю поінформувати інших членів комітету про проведення такого засідання не пізніше ніж за 24 години».

Проте частина комітету від згаданих фракцій зібралася 16 березня вранці і домовилися провести засідання комітету за кілька годин. Воно розпочалося близько 14.30.

Із 24 депутатів на засідання прийшло лише 13

Відеозапис засідання оприлюднила народний депутат Світлана Заліщук (фракція «Блок Петра Порошенка»). На засіданні були присутні народні депутати від фракцій «Народний фронт», «Блок Петра Порошенка», «Опозиційний блок» і «Відродження»: Юрій Тимошенко, Тетяна Ричкова, Ігор Артюшенко, Михайло Ланьо, Сергій Дунаєв, Іван Мирний, Іван Мельничук, Олег Барна, Артем Ільюк, Юрій Буглак, Костянтин Матейченко, Андрій Немировський і Юрій Савчук.

Секретарем за пропозицією першого заступника голови комітету Юрія Савчука (фракція «Народний фронт») обрали народного депутата Ігоря Артюшенка (фракція «Блок Петра Порошенка»).

«Півтори години вчора говорили ні про що, потім була перерва. На мою думку, її зробили навмисно для того, щоб після перерви ніхто не зібрався, що і відбулося. Прийшло 7 чи 8 людей, і Єгор Соболєв закрив засідання, тому що не було кворуму», – заявив Артюшенко.

Він наголосив, що 17 березня ця ситуація повторилася б, тому, враховуючі звернення голови Верховної Ради про необхідність термінового розгляду кандидатури аудитора НАБУ, вирішили зібратися без Соболєва. Вже під час засідання до зали увійшов голова комітету, який ще раз пояснив, що не міг призначити засідання комітету раніше, ніж за добу після отримання заявки.

Проти Соболєва виступив і народний депутат Олег Барна (фракція «Блок Петра Порошенка»), який також заявив, що 16 березня голова комітету проігнорував їхні вимоги і звинуватив голову комітету, що той лобіює лише одну кандидатуру.

«Рішення, яке зараз ми виносимо, про те, щоб в залі парламенту голосували по двох кандидатах на посаду аудитора НАБУ, є найбільш конструктивним і об’єктивним, виходячи з того, що сталося», – заявив Барна.

12 народних депутатів проголосували за винесення на голосування в залі парламенту двох кандидатур на посаду аудитора – і Роберта Сторча, і Найджела Брауна. Один народний депутат утримався – Юрій Тимошенко (фракція «Народний фронт»).

Вже після голосування секретар комітету Борислав Береза в коментарі Радіо Свобода наголосив, що через те, що з’явилося два кандидати замість одного, треба проводити окремий конкурс на цю посаду. Ця процедура потребує окремого закону.

Парламент вже не підтримував жодного з кандидатів

Перше голосування стосовно кандидатури як аудитора в комісію зовнішнього оцінювання НАБУ в залі парламенту відбулося 23 лютого цього року. Верховна Рада мала розглянути кандидатуру Роберта Сторча – заступника генерального інспектора департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки. Раніше його затвердив комітет з питань протидії корупції.

Але під час розгляду фракції «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт» запропонували іншу кандидатуру – Найджела Брауна. Жоден з них не здобув підтримки нардепів. За кандидатуру Сторча, якого пропонував комітет, проголосували 76 депутатів, а за Брауна – 205. Постанову про кандидатуру повернули в комітет на доопрацювання. Активісти з деяких антикорупційних організацій називають Брауна кандидатом від Адміністрації президента.

Згідно із біографією, Найджел Браун має великий досвід у боротьбі з корупцією. Зокрема, він працював в Скотленд-Ярді, розкривав нафтогазові корупційні схеми на запит Конгресу США і двічі отримував британську нагороду «Слідчий року». За даними народного депутата Володимира Ар’єва (фракція «Блок Петра Порошенка»), Браун також займався справою відомого критика президента Росії Володимира Путіна, автора книги «ФСБ підриває Росію» Олександра Литвиненка. Він помер в Лондоні через отруєння полонієм.

В інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» Браун заявив, що враховуючи ресурси, які має Національне антикорупційне бюро, воно працює посередньо. Він наголосив, що погодився на спілкування з пресою лише через критику з боку ЗМІ, громадськості та окремих парламентарів.

Наступне пленарне засідання заплановане на 17 березня. Засідання антикорупційного комітету відбудеться після цього.

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