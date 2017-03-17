Меркель запитає Трампа про санкції проти Росії і Мінські угоди

Зустріч президента США Дональда Трампа і канцлера Німеччини Анґели Меркель у Білому домі призначена на 17 березня. Майбутнє НАТО і ситуація в Україні мають стати серед головних тем обговорення. Представники Білого дому повідомили, що під час зустрічі Трамп хоче довідатися погляди Меркель на Росію і тамтешнього президента Володимира Путіна. Експерти ж зазначають: зустріч буде складною.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель мала тісні відносини з попередником Дональда Трампа на посаді – Бараком Обамою, який називав її своїм «найближчим міжнародним партнером». Дональд Трамп, натомість, звинувачував Меркель у «руйнуванні Німеччини» через прийом великої кількості біженців, критикував через питання торгівлі і називав свою суперницю від демократичної партії на виборах Гілларі Клінтон «американською Анґелою Меркель».

Речник Білого дому Шон Спайсер зазначив, що «забагато галасу по обидва боки океану навколо цієї зустрічі».

Представники ж Білого дому повідомили, що Трамп переконуватиме Меркель, що Берлін має збільшити видатки на НАТО до 2% ВВП. Німеччина, яка має сильну економіку, але тратить на оборону 1,2% ВВП, не планує збільшувати видатки, оскільки після Другої світової війни сильна армія не є пріоритетом для цієї країни.

Трамп питатиме поради Меркель щодо Путіна

Також очікують, що під час зустрічі Анґела Меркель і Дональд Трамп обговорюватимуть спільну стратегію щодо України.

США та інші країни Заходу запровадили низку санкцій проти Росії через анексію Криму та підтримку сепаратистів на сході України. Дональд Трамп же під час передвиборчої кампанії висловлювався за покращення відносин з Москвою і ставив під сумнів доцільність санкцій, це спричинило низку питань у союзників США щодо підтримки Трампом суверенітету України і його ставлення до НАТО.

Чотири американських чиновники, які спілкувалися з журналістами перед запланованою зустріччю, дали зрозуміти, що Трамп хоче залишити позаду відмінності у поглядах і створити сильні спільні позиції у таких питаннях як торгівля, російські кібератаки і агресія Росії проти України.

«Президенту буде цікаво послухати досвід канцлера щодо співпраці з Путіним. Йому цікаво почути її висновки щодо того, як поводитися з Росією», – цитує Reuters неназваного посадовця США.

«Очікую, що у них буде дуже позитивна і тепла зустріч», – зазначив інший американський чиновник.

Меркель говоритиме за ЄС

Сама Анґела Меркель заявила, що поїде до Вашингтона не лише як канцлер Німеччини, але й як представник Європейського союзу.

Звісно, я наголошуватиму, що для нас наша країна і членство у ЄС є двома сторонами однієї медалі

«Звісно, я наголошуватиму, що для нас наша країна і членство у ЄС є двома сторонами однієї медалі», – зазначила Меркель 11 березня у Брюсселі.

Речник канцлера Німеччини повідомив, що зустріч має стати можливістю для «обговорення двосторонніх і міжнародних тем і трансатлантичних зв’язків».

Юргер Гардт, координатор німецького уряду з трансатлантичних відносин, сказав агенції dpa, що головною метою візиту Меркель є створення довіри.

«Вона хоче дати зрозуміти, що розбіжності у поглядах можна обговорювати на принципах партнерства, а не конфронтації», – зазначив Гардт.

Атмосфера буде складною, але шанси є

Німецький політолог Александр Рар прогнозує, що нинішня зустріч Анґели Меркель і Дональда Трампа буде складною.

Атмосфера зустрічі буде дуже складною. Але це є шансом для обох сторін з’ясувати, наскільки близькими вони є. Є багато відкритих питань

«Трамп відкрито ображав Меркель. Він казав, що вона зробила багато поганого для Німеччини, відкривши кордони для мігрантів. Атмосфера зустрічі буде дуже складною. Але це є шансом для обох сторін з’ясувати, наскільки близькими вони є. Є багато відкритих питань. Ніхто не знає, що Трамп насправді думає про солідарність зі своїми західними союзниками. Пані Меркель очікує отримати відповіді на це від американського лідерства», – каже Александр Рар в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Рара, Меркель їде також з новими сподіваннями і вимогами – щоб США не закривали двері для німецької індустрії. «Якщо робитиметься те, про що говорив Трамп, то це буде великим ударом по німецькій автомобільній індустрії, яка є успішною на американському ринку», – каже він.

Також, за словами Александра Рара, Анґелі Меркель буде цікаво з’ясувати, якою є позиція Трампа щодо ситуації в Україні.

«Для Меркель важливо з’ясувати, що Трамп думає про майбутнє санкцій та про виконання мінських угод, почути американський погляд на це. Це важливо для європейців, оскільки вони не можуть діяти самі без координації зі США. Звісно, це буде також темою обговорення», – підсумовує Рар.

Росія, Путін і НАТО, але торгівля перш за все

Тед Рейнерт, керівник програм базованої у Вашингтоні Трансатлантичної академії (Transatlantic Academy), вважає, що тема торгівлі стане головною темою переговорів Дональда Трампа і Анґели Меркель.

«Адміністрація Трампа занепокоєна розміром торгового дефіциту США з Німеччиною. З її ж боку, Євросоюз є досить стійким ринком, тож вона буде захищати ЄС від скептицизму адміністрації Трампа», – зазначає американський експерт у розмові з Радіо Свобода.

Також, за його словами, під час переговорів сторони порушуватимуть питання щодо збільшення видатків Німеччини на потреби НАТО і питання Росії.

У вихідний, коли проводилися телефонні розмови, Трамп спілкувався спершу з Меркель, і вона з ним трохи поговорила про Росію перед тим, як він мав телефонну розмову з Путіним

«Меркель також зможе дати пораду як поводитися з Росією і Путіним. У вихідний, коли проводилися телефонні розмови, Трамп спілкувався спершу з Меркель, і вона з ним трохи поговорила про Росію перед тим, як він мав телефонну розмову з Путіним. Він також має ключових радників, які скептично налаштовані щодо Росії – йдеться, зокрема, про міністра оборони Джеймса Маттіса і радника з питань національної безпеки Герберта Макмастера», – пояснює Тед Рейнерт.

Він вважає, що у цьому питанні не буде суперечок і що найближчим часом позиція Вашингтона щодо Росії і України не зміниться. «Не думаю, що якщо Трамп дійсно хоче змінити політику щодо Росії і України, то він зробить це швидко», – каже Тед Рейнерт, пояснюючи це тим, що наразі адміністрацію Дональда Трампа щодо цього питання критикують не лише демократи, але й багато представників його Республіканської партії.

Між тим комітет із розвідки Палати представників американського Конгресу призначив на 20 березня перше публічне слухання у розслідуванні ймовірного втручання Росії у президентські вибори 2016 року. У січні спецслужби США оприлюднили звіт, що, за їхніми оцінками, президент Росії Володимир Путін наказав здійснити «кампанію впливу» з метою підірвати довіру до виборчої системи США і дискредитувати суперницю Дональда Трампа Гілларі Клінтон. Нині, за повідомленнями преси, Федеральне бюро розслідувань США розслідує контакти і ділові зв’язки низки тодішніх і нинішніх помічників Трампа з російськими посадовцями.

Президент США Дональд Трамп та представники Кремля називають скандали навколо контактів представників теперішньої американської влади «полюванням на відьом».