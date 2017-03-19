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19 Березень 2017, Київ 14:55
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«Шкільний туалет на вулиці не формує цивілізовану людину» – Олександр Такул (відео)

«Шкільний туалет на вулиці не формує цивілізовану людину» – Олександр Такул (відео)
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Cпівголова громадського фонду «Суми» Олександр Такул вважає, що для появи повноцінного громадянського суспільства, в першу чергу, треба розвивати освіту, культуру та інфраструктуру, бо «шкільний туалет на вулиці не формує цивілізовану людину». Найгіршим є те, що влада досі не навчилася реагувати на запити суспільства, немає відкритого обговорення нагальних проблем і люди не розуміють мети. Радіо Свобода у проекті #ТіХтоЗнає збирає думки активних людей з різних регіонів країни про позитивні зміни і негативні явища, що заважають Україні розвиватися.

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