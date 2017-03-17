Насіров: абсолютну більшість паспортів забрали. Прокуратура: британський залишився

Керівник Державної фіскальної служби сходив на свій перший допит після звільнення зі слідчого ізолятора. Раніше родичі за головного податківця країни внесли заставу в розмірі 100 мільйонів гривень. Походження грошей має тепер перевірити Національне антикорупційне бюро. Роман Насіров говорить, що здав «абсолютну більшість паспортів» і не буде нікуди втікати. Проте в антикорупційній прокуратурі цю можливість не виключають.

Про що говорив Роман Насіров із детективами Національному антикорупційному бюро на своєму першому після звільнення зі слідчого ізолятору допиті – таємниця слідства. Ще перед тим, як піти на допит, Насіров продемонстрував журналістам персональний мобільний пристрій для зв’язку із правоохоронцями. Він має зберігати його при собі і вдень, і вночі. Електронний браслет, який дозволяє поліції відстежувати пересування підозрюваного, на нього також одягли «під носок», як каже він, щоб не втік.

«Абсолютну більшість паспортів забрали під час обшуків, вони перебувають уже у детективів… два закордонні, один внутрішній. Я зараз подивлюся, які забрали, потім мені треба буде поїхати подивитися, якщо залишилися якісь паспорти, я їх з великим задоволення здам», – заявив Насіров.

Якщо б не родичі, головний податківець би перебував в Лук’янівському СІЗО – його дружина, Катерина Глимбовська, і тесть, Олександр Глимбовський, внесли за нього заставу в розмірі 100 мільйонів гривень.

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Голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький досі не виключає, що Насіров може втекти за кордон. Раніше правоохоронці повідомляли, що в нього є угорське і британське громадянства.

Холодницький закликав Національне антикорупційне бюро перевірити походження грошей податківця – якщо той порушить умови звільнення, всі гроші застави, а це 100 мільйонів гривень, потраплять в державний бюджет.

«Справа нікуди не зникає. Якщо він втече, то буде оголошений в міжнародний розшук, а після судового розслідування може бути розпочата процедура заочного засудження», – заявив Холодницький.

Кошти на заставу Насірова перевірять на законність

Прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра повідомила Радіо Свобода, що детективи вже направили запит про походження коштів до Державної служби фінансового моніторингу. Скільки будуть перевіряти – не знає.

«Адже саме вони мають перевіряти законність коштів, які були внесені як застава. Щойно в нас ці результати будуть, і ми зможемо про них говорити, ми обов’язково вам про це скажемо. Ми сподіваємось, що завдяки нашій співпраці ці результати ми зможемо отримати найближчим часом», – заявила Оліфіра.

Допит Насірова тривав 6 годин – з 12-ї до 18-ї. Після цього він вийшов до журналістів, заявив, що в нього немає претензій до допитів і ще раз наголосив, що не планував сплачувати заставу, мовляв, це було ініціативою його родичів. А кримінальне провадження проти нього треба закривати, заявив Насіров. На думку податківця, переслідування почалися лише тому, що він занадто активно боровся із тіньовою економікою.

«Я вважаю, що на посаді голови ДФС можна багато кому перейти дорогу, а якщо подивитися на детінізацію, яка була зроблена в 2015-2016 році. Тільки за січень-лютий 2017 року, якщо порівнювати з минулим роком, було збільшення на 60% надходжень, або 50 мільярдів гривень», – заявив Насіров.

Головний податківець каже, що йшов на свою посаду допомагати країні, а свої проблеми називає подякою від окремих осіб. Проте від кого – не каже.

Закордонний паспорт Великої Британії ще не зданий, але ми будемо на цьому наполягати

Як повідомив начальник відділу антикорупційної прокуратури Роман Симків, 100 мільйонів гривень – це найбільша застава в історії незалежної України. Прокурор також наголосив, що, згідно із умовами виходу під заставу, Насіров мав здати усі паспорти і не спілкуватися із певним колом осіб.

«Два закордонних паспорти і дипломатичний паспорт були вилучені під час обшуку. Закордонний паспорт Великої Британії ще не зданий, але ми будемо на цьому наполягати. Щодо громадянства Угорщини, це була оперативна інформація і вона зараз перевіряється», – заявив Симків.