Радіо Свобода Daily: Насіров на свободі

Доброго ранку!

Гроші знайшлися. Насіров вже не в СІЗО

Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров вийшов з Лук’янівського СІЗО. Під час розмови з журналістами він знову заявив про політичну вмотивованість справи і запевнив, що тікати з України не планує.

Заставу у 100 мільйонів гривень за Насірова вносила не лише його дружина, але й тесть - Олександр Глімбовський (власник корпорації «Альтіс-Холдинг», другого за величиною підрядника ЄВРО-2012). Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм.

У прокуратурі ж нагадали, що тепер підозрюваний зобов’язаний носити електронний засіб контролю, прибувати до детектива, суду за першою вимогою, не виїжджати із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива або суду.

Коли ж буде аудитор в НАБУ?

Верховна Рада відмовилася обирати головного «аудитора» Національного антикорупційного бюро. Кандидатури Роберта Сторча і Найджела Брауна подала частина народних депутатів з комітету з питань протидії корупції. Засідання комітету називали незаконним, але голова парламенту все ж таки поставив рішення на розгляд – для внесення в порядок денний не вистачило 21 голосу. Детальніше про перипетії довкола читайте у матеріалі.

Українська мова на телебаченні

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про квоту для української мови на телебаченні. Якщо документ пройде друге читання, то кількість обов’язкового контенту українською на загальнонаціональних телеканалах встановлять на рівні не менше від 75%, а на регіональних – на 50%. «Опозиційний блок» та майже весь склад груп «Відродження» та «Воля народу» не дали голосів, бо вважають, що мовної проблеми в Україні немає.

Річниця «референдуму» в окупованому Криму

У Сімферополі відсвяткували день «загальнокримського референдуму», який проводили у 2014 році, і «возз'єднання» Криму з Росією – анексію півострова. (відео) Натомість активісти національного руху «Державницька ініціатива Яроша» протестували біля посольства Росії в Києві проти окупації Криму з гаслом «Крим – це Україна». (ще одне відео)

А тепер коротко:

«Правий сектор», «Свобода» і «Національний корпус» підписали маніфест про об’єднання зусиль.

Верховна Рада ухвалила зміни до КПК щодо заочного засудження.

А королева Британії схвалила закон про запуск Brexit.

Спадок у руїнах

Журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший», опублікували дослідження щодо власників 24 будинків у Києві, які мають історичну, культурну чи архітектурну цінність, але при цьому закинуті та перебувають в аварійному стані. Відвідувачі можуть дізнатися про невідому історію будинків Києва та про те, як будинки-пам’ятки виглядають зараз – пройти «віртуальну екскурсію», переглянути відеоматеріали по кожному з об’єктів.

І до міжнародних новин.

Рютте святкує перемогу

У Європі привітали перемогу на парламентських виборах у Нідерландах правоцентристської партії прем’єра Марка Рютте, якому, як він сам каже, вдалося зупинити хвилю «популізму неправильного ґатунку» – себто перемогти Партію свободи Герта Вілдерса. Вілдерс вів кампанію на ідеї виходу Нідерландів із ЄС та на антимусульманській платформі. Оглядачі кажуть, що поразка крайніх правих популістів у Нідерландах слугує барометром перед виборами у Франції та Німеччині пізніше цього року, де популісти теж відіграють активну роль у політичному житті.

Новий бюджетний план Трампа

Президент США Дональд Трамп подав свій бюджетний план на наступний, 2018 фінансовий рік, що почнеться в жовтні 2017-го. У ньому, як і обіцяв американський керівник, ідеться про різке скорочення видатків на міжнародну допомогу, роботу зовнішньополітичного відомства й екологічні програми, щоб отримати кошти на значне зростання витрат на оборону. Плани щодо скорочень не вдовольняють багатьох республіканців.

Ну і якщо вже про гроші, то на завершення цифра дня.

Контролюйте, куди йдуть Ваші гроші, бо маєте право на благо від них!

Ваше Радіо Свобода Daily