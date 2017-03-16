Новий бюджетний план Трампа: різке скорочення міжнародних програм, зростання витрат на оборону

Президент США Дональд Трамп подав свій бюджетний план на наступний, 2018 фінансовий рік, що почнеться в жовтні 2017-го. У ньому, як і обіцяв американський керівник, ідеться про різке скорочення видатків на міжнародну допомогу, роботу зовнішньополітичного відомства й екологічні програми, щоб отримати кошти на значне зростання витрат на оборону. Плани щодо скорочень не вдовольняють і багатьох республіканців.

У бюджетному плані, що його Білий дім оприлюднив у четвер, Дональд Трамп пропонує збільшити витрати на оборонні потреби на 10 відсотків, а також наростити видатки на Міністерство внутрішньої безпеки. Цей план Трамп назвав словами зі своїх іще передвиборчих гасел: «Америка перш за все – бюджетний проект «Повернути велич Америки».

Таким чином президент виконав свою обіцянку, яку він дав іще наприкінці лютого у своєму першому виступі перед обома палатами Конгресу: «Я спрямовую до Конгресу бюджет, що відбудовує військо, скасовує обмеження видатків на оборону і передбачає одне з найбільших підвищень витрат на національну оборону в історії Америки».

Трамп вважає, що це необхідно для США. «Інвестиція у військо – це інвестиція в мир, бо найкращий спосіб відвернути війну – це бути готовим до неї», – сказав він у телезверненні до народу на початку березня.

Щоб десь дати, десь треба взяти

Але зростання витрат на оборону має свою ціну: це скорочення в інших галузях.

Найбільше планують вкоротити видатки Державного департаменту, на 28 відсотків, і Агентства захисту довкілля – на 31 відсоток. Зокрема, спільний бюджет Держдепартаменту разом із Агентством міжнародного розвитку США запропоновано зменшити майже на 11 мільярдів доларів, порівняно з нинішнім рівнем у приблизно 36,5 мільярдів.

Це означатиме різке обмеження міжнародної допомоги США і ґрантів Вашингтона на багатосторонні установи розвитку, такі як Світовий банк, а також на програми ООН боротьби з кліматичними змінами.

Згода на скорочення неодностайна

Із цим скороченням уже погодився державний секретар США Рекс Тіллерсон. «Я чітко вважаю, що рівень витрат, який мав Державний департамент у минулому, особливо за минулий рік, просто не можна було втримувати далі», – сказав він, перебуваючи з візитом у Японії. За його словами, і «за менше доларів» можна багато чого досягти.

Але з такими скороченнями далеко не згодні й багато представників Трампової Республіканської партії – в першу чергу законодавців, які врешті й будуть затверджувати новий бюджет. Чимало з них критикує плани різких зменшень витрат на закордонну допомогу й дипломатію.

Сенатор-республіканець із Флориди Марко Рубіо переконаний, що поданий адміністрацією план не стане бюджетом. «Бюджет робимо ми. Адміністрація подає рекомендації, але бюджет робить Конгрес», – заявив він.

Адміністрація захищає свої плани

В адміністрації захищають свої плани. Директор бюджетного управління Білого дому Майкл Малвейні заявив, що в Білому домі готові до переговорів, але скорочення необхідні. «Цей бюджет представляє позицію президента, що має зобов’язання ні перед ким іншим, як перед виборцями», – заявив він.

Серед пропонованих скорочень – також ліквідація понад півсотні програм у галузі екології, які веде Агентство захисту довкілля, чи значні зменшення видатків на міністерства охорони здоров’я і соціальної допомоги, праці, сільського господарства чи транспорту.

Обмеження не мають стосуватися деяких із найбільших бюджетних програм – системи соціального забезпечення чи медичної допомоги для літніх Medicare.