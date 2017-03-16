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16 Березень 2017, Київ 19:19
Політика

Новий бюджетний план Трампа: різке скорочення міжнародних програм, зростання витрат на оборону

Примірники бюджетного плану Дональда Трампа на 2018 рік на полицях державної книгарні. Вашингтон, 16 березня 2017 року

Примірники бюджетного плану Дональда Трампа на 2018 рік на полицях державної книгарні. Вашингтон, 16 березня 2017 року

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Президент США Дональд Трамп подав свій бюджетний план на наступний, 2018 фінансовий рік, що почнеться в жовтні 2017-го. У ньому, як і обіцяв американський керівник, ідеться про різке скорочення видатків на міжнародну допомогу, роботу зовнішньополітичного відомства й екологічні програми, щоб отримати кошти на значне зростання витрат на оборону. Плани щодо скорочень не вдовольняють і багатьох республіканців.

У бюджетному плані, що його Білий дім оприлюднив у четвер, Дональд Трамп пропонує збільшити витрати на оборонні потреби на 10 відсотків, а також наростити видатки на Міністерство внутрішньої безпеки. Цей план Трамп назвав словами зі своїх іще передвиборчих гасел: «Америка перш за все – бюджетний проект «Повернути велич Америки».

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Таким чином президент виконав свою обіцянку, яку він дав іще наприкінці лютого у своєму першому виступі перед обома палатами Конгресу: «Я спрямовую до Конгресу бюджет, що відбудовує військо, скасовує обмеження видатків на оборону і передбачає одне з найбільших підвищень витрат на національну оборону в історії Америки».

Трамп вважає, що це необхідно для США. «Інвестиція у військо – це інвестиція в мир, бо найкращий спосіб відвернути війну – це бути готовим до неї», – сказав він у телезверненні до народу на початку березня.

Щоб десь дати, десь треба взяти

Але зростання витрат на оборону має свою ціну: це скорочення в інших галузях.

Найбільше планують вкоротити видатки Державного департаменту, на 28 відсотків, і Агентства захисту довкілля – на 31 відсоток. Зокрема, спільний бюджет Держдепартаменту разом із Агентством міжнародного розвитку США запропоновано зменшити майже на 11 мільярдів доларів, порівняно з нинішнім рівнем у приблизно 36,5 мільярдів.

Це означатиме різке обмеження міжнародної допомоги США і ґрантів Вашингтона на багатосторонні установи розвитку, такі як Світовий банк, а також на програми ООН боротьби з кліматичними змінами.

Згода на скорочення неодностайна

Із цим скороченням уже погодився державний секретар США Рекс Тіллерсон. «Я чітко вважаю, що рівень витрат, який мав Державний департамент у минулому, особливо за минулий рік, просто не можна було втримувати далі», – сказав він, перебуваючи з візитом у Японії. За його словами, і «за менше доларів» можна багато чого досягти.

Але з такими скороченнями далеко не згодні й багато представників Трампової Республіканської партії – в першу чергу законодавців, які врешті й будуть затверджувати новий бюджет. Чимало з них критикує плани різких зменшень витрат на закордонну допомогу й дипломатію.

Рекс Тіллерсон

Рекс Тіллерсон

Сенатор-республіканець із Флориди Марко Рубіо переконаний, що поданий адміністрацією план не стане бюджетом. «Бюджет робимо ми. Адміністрація подає рекомендації, але бюджет робить Конгрес», – заявив він.

Адміністрація захищає свої плани

В адміністрації захищають свої плани. Директор бюджетного управління Білого дому Майкл Малвейні заявив, що в Білому домі готові до переговорів, але скорочення необхідні. «Цей бюджет представляє позицію президента, що має зобов’язання ні перед ким іншим, як перед виборцями», – заявив він.

Серед пропонованих скорочень – також ліквідація понад півсотні програм у галузі екології, які веде Агентство захисту довкілля, чи значні зменшення видатків на міністерства охорони здоров’я і соціальної допомоги, праці, сільського господарства чи транспорту.

Обмеження не мають стосуватися деяких із найбільших бюджетних програм – системи соціального забезпечення чи медичної допомоги для літніх Medicare.

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