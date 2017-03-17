САП: Насіров не здав паспорт громадянина Британії

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляють, що відсторонений від посади голова Державної фіскальної служби Роман Насіров не здав паспорт громадянина Британії, наявність якого підозрюваний заперечує.

«Частина паспортів була вилучена в ході обшуку в його помешканні. Це два закордонних паспорти та дипломатичний паспорт. Щодо іноземного паспорта Британії, наразі він є незданим. Ми наполягатимемо, що у Насірова є обов’язок надати цей паспорт стороні обвинувачення чи до відповідних компетентних органів, які мають право на зберігання цього паспорта», – сказав начальник відділу антикорупційної прокуратури Роман Симків.

Прокурор уточнив, що інформація про наявність у Насірова громадянства Угорщини перевіряється.

«Є відповідний запит до Угорщини про надання правової допомоги українській стороні з цього питання», – додав він.

Сьогодні Насіров прийшов на допит до НАБУ, після цього він наголосив, що його паспорти були вилучені у ході обшуків.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як за нього внесли заставу в 100 мільйонів гривень. Насіров заявив, що не планує тікати з України.

7 березня Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень. Апеляційна інстанція залишила це рішення в силі.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Після цього суд протягом кількох днів обирав Насірову запобіжний захід. У лікарні «Феофанія», яка лікує високопосадовців, повідомили, що у голови ДФС інфаркт – хоча потім в Інституті кардіології імені Стражеско цей діагноз ані підтвердили, ані заперечили.

Національне антикорупційне бюро України підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, він пройшов до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка».