Попри британські сліди Романа Насірова, він – українська проблема

Лондон – Відсторонений від обов’язків керівника Державної фіскальної служби України Роман Насіров відкидає повідомлення, що на додаток до українського громадянства має ще й паспорти Угорщини та Великої Британії. Насіров зараз заарештований на два місяці, суд розглядає подання Національного антикорпуційного бюро України (НАБУ) зі звинуваченнями посадовця в корупції.

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На додаток до повідомлень про громадянство, є документи з іменем Романа Насірова – власника двох помешкань у Лондоні.

Скандал з головою Державної фіскальної служби України у Великій Британії провідні засоби масової інформації цієї країни фактично не висвітлюють. Поодинокі повідомлення про арешт Романа Насірова в англомовних ЗМІ губляться за більш нагальними заголовками.

Якщо Насіров справді отримав британський паспорт як «натуралізований громадянин», про що стверджує оприлюднений НАБУ лист, то його клопотам із законом в Україні це не допомагає.

Британський закон передбачає, що особи з подвійним громадянством, перебуваючи в країні свого іншого громадянства, повністю підлягають законам тієї країни.

Дві квартири

У витягах із британського реєстру нерухомості є два окремих документи з ім’ям Романа Насірова. Одна квартира придбана 2005 року, інша – у 2007-му.

Ті помешкання зовсім не схожі на житло, за яким полюють олігархи.

Двокімнатна квартира у багатоповерхівці поблизу лондонського Сіті – гарна інвестиція, вартість якої зараз перевищила півмільйона фунтів.

Востаннє вона була в оголошеннях кілька років тому – її пропонували в оренду за майже півтори тисячі фунтів на місяць.

Інша – придбана раніше чотирикімнатна квартира значно дешевша, бо розташована у менш престижному житловому масиві на півночі Лондона, але й на ній покупець грошей не втратив.

Теоретично Роман Насіров міг те житло придбати, коли, згідно з його біографією, працював у Лондоні. Тоді ж він міг і подавати на британський паспорт.

В чому проблема?

Твердження про британський паспорт Насірова було одним з аргументів НАБУ із вимогою заарештувати голову Державної фіскальної служби, оскільки паспорт іншої країни міг допомогти йому у втечі з України.

Роман Насіров не підтверджує факту свого подвійного, чи потрійного громадянства, що, до речі, український основний закон виключає.

Окрім питань щодо повідомлень про паспорти інших країн, є питання, чи задекларував Насіров свою лондонську власність і прибутки від неї.

Немає відповідей на запитання про джерела коштів на придбання нерухомості молодим чоловіком, якщо це не іпотечна позика.

Але, якщо Романа Насірова таки судитимуть за звинуваченнями у корупції, то «британський слід» може стати меншою частиною його значно більших клопотів.

НАБУ заявляє, що підозрює затриманого у причетності до корупції на загальну суму 2,019 мільярда гривень.