Чи перевірили походження 100 мільйонів застави за Насірова?

Київ – Усунений з посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров вийшов з Лук’янівського СІЗО. За нього внесли 100 мільйонів гривень застави. У Спеціальній антикорупційні прокуратурі припускали, що для перевірки походження коштів може знадобитися доба. Але Насіров опинився на волі саме у день внесення застави, лише за кілька годин після нагадування прокуратури про процедуру перевірки.

Під час розмови з журналістами Роман Насіров знову заявив про політичну вмотивованість справи і подякував родині, яка внесла за нього заставу.

Дуже вдячний своїй родині, що вони якось вирішили і знайшли цю шалену суму. Але я з цим не зовсім ще погоджуюсь

«Дуже вдячний своїй родині, що вони якось вирішили і знайшли цю шалену суму. Але я з цим не зовсім ще погоджуюсь, бо краще я би залишався тут у доводив свою вину… невинність, я вибачаюсь. Але от зараз починаю вже думати, що може так і краще, що буде більше можливостей дуже швидко і повністю довести абсолютну безвинність і абсолютно бездоказову, безпідставну підозру, яка фактично є політичною»,– заявив Насіров.

Інформацію про наявність у нього паспортів Великої Британії і Угорщини він назвав «маразмом». Також Роман Насіров запевнив журналістів, що не планує тікати з України.

«Я ніколи не збирався тікати. Якщо би було таке бажання, то це би вже сто разів зробив. Але немає навіть приводу чому це робити», – сказав Насіров.

Також Роман Насіров повідомив, що на нього вже вдягли електронний браслет, який дозволяє поліції відстежувати пересування підозрюваного.

Навряд можливо зробити таку перевірку в цей же день – САП

Ввечері 16 березня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про внесення застави за Романа Насірова у розмірі 100 мільйонів гривень. У САП також зазначали, що згідно з чинним законодавством, звільнення особи з-під варти, яка чи за яку внесли заставу, передбачає добу для ухвалення відповідного рішення.

«Відповідно до процедури, після внесення застави за особу, яка перебуває під вартою, уповноважені відомства повинні перевірити та юридично переконатися у факті внесення цієї застави не більше, ніж упродовж доби», – зазначили прес-службі у САП у коментарі УНІАНу, пояснивши, що, зважаючи на пізній час, навряд можливо зробити таку перевірку в цей же день, оскільки відповідні установи вже не працювали.

Експерт: якщо насправді це як раз і є ті кошти – може бути розвиток справи.

Утім, припущення прес-служби антикорупційної прокуратури не виправдалися. Роман Насіров опинився на волі за кілька годин після повідомлень про внесення застави. Час, потрібний для перевірки походження внесених коштів, залежить, зокрема, і від ретельності цієї перевірки, якщо така взагалі проводилася. Адже закон дозволяє взагалі цього не робити, зауважив у коментарі Радіо Свобода виконавчий директор Transparency International Ярослав Юрчишин.

Якщо насправді з’ясується, що це якраз і є ті кошти, виведення яких чи зловживання якими інкримінується підозрюваному, це може бути розвиток справи

«Не є обов’язковою вимога перевіряти кошти. Через те, що кошти вносяться за чиновника, відповідно, вони можуть бути перевірені на походження. Якщо насправді з’ясується, що це якраз і є ті кошти, виведення яких чи зловживання якими інкримінується підозрюваному, це може бути розвиток справи. Але переважно відкривається нова справа. Зважаючи на те, що кошти вносять його родичі, то справа може бути відкрита як по родичах, так і по затриманому», – зауважує Юрчишин.

Також кошти внесені у якості застави можуть перевіряти на предмет сплати відповідних податків, додає Ярослав Юрчишин. Таку перевірку мала б здійснювати Державна фіскальна служба, з посади голови якої Роман Насіров не звільнений, нагадує експерт.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, обрав Насірову 7 березня Солом’янський районний суд Києва, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень. Національне антикорупційне бюро України підозрює Романа Насірова у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, він пройшов до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка».