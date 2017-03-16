Насіров вийшов із Лук’янівського СІЗО

Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров вийшов з Лук’янівського СІЗО.

Під час розмови з журналістами він знову заявив про політичну вмотивованість справи і подякував родині, яка внесла за нього заставу. Інформацію про наявність у нього паспортів Великої Британії і Угорщини він назвав «маразмом».

Роман Насіров запевнив журналістів, що не планує тікати з України.

«Я як не збирався нікуди їхати, так і не збираюся. Буду дома і готуватиму повноцінний захист», – сказав Насіров.

Раніше 16 березня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про внесення застави за Романа Насірова у розмірі 100 мільйонів гривень. У Міністерстві юстиції України підтвердили внесення застави, зазначивши, що тепер Насіров може вийти із Лук’янівського СІЗО.

7 березня Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень. Апеляційна інстанція залишила це рішення в силі.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Після цього суд протягом кількох днів обирав Насірову запобіжний захід. У лікарні «Феофанія», яка лікує високопосадовців, повідомили, що у голови ДФС інфаркт – хоча потім в Інституті кардіології імені Стражеско цей діагноз ані підтвердили, ані заперечили.

Національне антикорупційне бюро України підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, він пройшов до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка».