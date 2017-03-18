Бережись репосту: в Росії засудили активіста за репост про репост, за який його засудили раніше

Репости чужих матеріалів у соцмережах можуть спричинити серйозні проблеми в Росії. Опозиційний активіст цього тижня пережив особливо абсурдний випадок: його засудили за репост повідомлення про його ж справу, в якій його раніше засудили за репост.

Суд у місті Чебоксари в Чувашії в центрі європейської частини Росії визнав опозиційного активіста Дмитра Семенова винним у «розповсюдженні екстремістських матеріалів». Таким матеріалом стало повідомлення про те, що Верховний суд Чувашії залишив чиннимй попередній вирок йому в схожій справі.

В обох випадках причиною стала фотографія депутата Державної думи Росії Віталія Мілонова, відомого своїми гомофобськими заявами, у футболці з написом «Православ’я чи смерть!» У футболках із цією фразою Мілонова фотографували не раз. Та ця фраза ще 2010 року була внесена в офіційний російський перелік заборонених екстремістських матеріалів як така, що розпалює міжрелігійну ворожнечу.

Тож коли Дмитро Семенов, член місцевого відділку опозиційної організації «Відкрита Росія» колишнього олігарха, а нині вигнанця Михайла Ходорковського перепостив іще 2014 року чиюсь фотографію депутата з цим написом, це йому не минулося. Восени 2016-го суд присудив йому штраф в 1 тисячу рублів (тоді це було близько 400 гривень) за «поширення екстремістських матеріалів».

Його адвокати оскаржили це рішення, та Верховний суд Чувашії підтвердив його. Але коли Семенов перепостив повідомлення про це, в якому була процитована і фраза з футболки Мілонова, що стала причиною засудження, за нього взялися знову.

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Небезпечну фразу на сторінці Семенова в соцмережі «ВКонтакте» виявив працівник Федеральної служби безпеки Росії, що, за словами з документів суду, здійснював «розслідувальну операцію» в «регіональних інтернет-ресурсах». «Зате тепер ми знаємо, як проходить робочий день працівників ФСБ – в детальному щоденному вивченні моєї сторінки у «ВКонтакте». От уже дійсно – «ця служба й небезпечна, і важка», – написав Семенов.

Цього разу штраф йому призначили у 3 тисячі рублів (близько 1400 гривень). Адвокати Семенова мають намір оскаржити й цей вирок.

Як сказав в інтерв’ю Радіо Свобода сам Дмитро Семенов, він вважає, що судові справи через репости чужих матеріалів – а за це він перед справами з фото Мілонова вже був засуджений раніше, хоча й відразу амністований – мають на меті перешкоджати його політичній діяльності. «Якби це було раз, це можна було б списати на збіг обставин», – каже він.

При цьому активіст звернув увагу, що журналісти, які повідомляли про фотографію Мілонова з «екстремістським» написом, не зазнавали через це переслідувань. «Виходить, що всім журналістам можна цитувати цю фразу, а мені не можна», – каже Дмитро Семенов.

Автор матеріалу – Carl Schreck