Росію може врятувати тотальна поразка у війні з Україною

Кажуть, що у війні немає переможців. У гібридній війні й перемога мали би виявитися гібридною, проте в російсько-українському конфлікті все ж можна досягнути певної позиції, аби в підсумку шанси на краще життя отримала якнайбільша кількість людей.

За таким сценарієм дуже багато може здобути для себе Росія. Для того, аби з’явилася можливість на хороше майбутнє, на те, аби наступні покоління росіян змогли жити щасливо й успішно – Російській Федерації необхідно програти. Тотально провалитися у цій війні з Україною. Капітулювати. Із неодмінним судом над Путіним та його посіпаками.

Чим є сучасна Росія? Божевільною недоімперією, котра марить привидами з минулого. Відсталою країною, котра тримається завдяки авторитаризму та вуглеводням. Котра не розвивається сама й не дозволяє це робити іншим, аби не почуватись зовсім відсталою на тлі своїх сусідів. Вона пронизана заразами корупції, самодержавства й самодурства, а ще беззаконня та цілої низки інших розладів та недоліків.

За сучасного розвитку подій все, що світить Росії – це рівняння на Північну Корею. Брязкання зброєю, замикання в собі, зубожіння населення, постійний дефіцит, в тому числі й на найнеобхідніше. Показове чавлення санкційної продукції в той час, як тисячі росіян голодують – прямий цьому сигнал.

Натомість поразка могла би подарувати шанс північно-східному сусідові України. У чому полягає успішність повоєнної Німеччини? Поміж всього іншого й у тому, що вона поборола своїх демонів. Що пройшла через приниження поразкою й перемогла морально. Зрозуміла свої помилки. Пройшла через каяття за скоєні злочини. Бо лиш очистившись можна змінитись. Можна рухатись вперед.

В іншому випадку Росія назавжди приречена дивитися в бік минулого. Рухатись до застою, поки не розвалиться на шматки, як це зробив Радянський Союз. Але розпад СРСР відбувся без усвідомлення поразки цього божевільного проекту, котрий на мільйонах людських жертв ліпили Ленін, Сталін та інші.

Розвал СРСР не дав відчуття катарсису. Не відбулося усвідомлення того, що накоїв цей монстр, як і не відчувають ніяких провин більшість росіян за напади на Чечню, Грузію, Україну, Сирію та інших, за смерті тисяч безневинних жертв.

План перемоги для Росії

Якби в Росії були порядні олігархи, то вони мали би вже зараз шукати шляхи, як краще Російській Федерації програти у війні з Україною. Його можуть навіть назвати іменем того, хто такий план наважиться запропонувати та докладе зусиль для його втілення. Якщо хтось із них справді хотів би не жити десь далеко від Батьківщини, а насолоджуватись чесною діяльністю в ріднім краю, то мав би вже готувати «План порятунку Росії», за яким її поділять на сфери впливу різні держави світу й зроблять цивілізованою. Бо це єдиний шанс для Російської Федерації вибратися із замкнутого кола самодурства, терору та бідності.

Найважливіше ж для нас, що це шанс для всіх сусідніх країн, у тому числі й для України.

Назарій Заноз – політичний оглядач, публіцист

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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