Зламувати квартири – законно. Так вирішили в угрупованні «ЛНР»

У Луганську дозволили зламувати квартири без відома господарів. Влада угруповання «ЛНР» пояснює це необхідністю відновлення та ремонту житлового фонду, пошкодженого в результаті обстрілів, хоча активна фаза війни в Луганську закінчилася три роки тому. «Донбас.Реалії» розбиралися, яким чином комунальники будуть зламувати квартири луганчан, які виїхали з міста, та хто в них може заселитися замість господарів.

Успішний видавець Дмитро Клеманов у 2014 році був змушений тікати з охопленого бойовими діями Стаханова у Луганській області. Майже одразу чоловік отримав пропозицію повернутися та почув ультиматум – або продовжити бізнес, або втратити все. Він не повернувся.

«П’ятого січня прийшла група бойовиків на чолі з Дрьомовим – вони просто захопили і офіс, і житло», – каже Дмитро Клеманов.

У різних частинах тимчасово окупованого Донбасу за такою ж схемою діяли декілька ватажків різних груп бойовиків. У Стаханові це був Дрьомов, в Горлівці – Безлер, в Алчевську – Мозговий. На початку бойових дій це був період первинного накопичення награбованого.

Як казав на одному з відео нині загиблий ватажок стаханівських бойовиків Павло Дрьомов, «нам як сказали робити – ми робимо».

Зламають двері, але поставлять нові замки

За даними соціологів, у 2014 році Луганськ покинула п’ята частина жителів міста. У більшості луганських багатоповерхівок ввечері світиться лише половина вікон.

«Ось перша квартира, на першому поверсі ніхто не живе з 2014 року, і забита дошками. Вона ж просто руйнується, і ніхто нічого не робить», – каже жителька Луганська Ольга.





Отож, у так званій «Раді міністрів» угруповання «ЛНР», що визнане в Україні терористичним, вирішили виправити цю ситуацію.

Постанова про проникнення в квартири нещодавно набрала чинності. Відтепер, зламувати квартири можна без дозволу господарів. Нібито, щоб провести ремонт комунікацій та осель, які постраждали від обстрілів. До того ж, пізніше обіцяють поставити нові замки на вхідні двері.

«Нові замки надаються організацією, яка здійснює ремонтно-відновлювальні роботи. В період проведення ремонтно-відновлювальних робіт ключі від нового замка знаходяться у голови комісії», – йдеться у постанові.

«Кому треба було, вже все зламали» – переселенка з Луганська

Марина покинула Луганськ і зараз проживає у столиці. Вона розповідає: з розвитком бойових дій і витоком людей з Луганська бандити переважно займали багаті будинки. За її словами, «кому треба було, вже все зламали». Тим не менше, жінка в будь-який момент готова повернутися додому. В неї є куди, тому приховує обличчя і без квартири залишитися не хоче.

«Може, це буде запасний аеродром, куди я зможу повернутися. Я вірю, що рано чи пізно, можливо, через п’ять чи десять років, там буде Україна», – розповідає вона.

Квартири Донбасу у цифрах

Ціни на нерухомість в тимчасово окупованому Донецьку стрімко падали й зараз досягли дна, каже донецький ріелтор. Купувати тут нині вигідно, а продавати – ні.

«Ті клієнти, які не мріяли і не думали про купівлю квартири в Донецьку, зараз можуть собі це дозволити», – каже ріелтор Сергій Тахтаров.

Двокімнатна квартира у центрі Донецька коштує від 10 тисяч доларів. Верхня планка, 25 тисяч, відповідає довоєнному мінімуму.

У Луганську продавці нерухомості більш оптимістичні. Стартові ціни на квартиру там такі ж, як у Донецьку. Але верхня планка – вище і сягає довоєнного максимуму. Рекорди б’є оренда.

«Бажаючих більше, ніж квартир. Та частина населення, яка може дозволити собі орендувати житло, виїжджає з обстрілюваних районів», – каже ріелтор.

Зокрема, ціна за оренду двокімнатної квартири в центрі Донецька – від півтори до трьох тисяч гривень за місяць. В Луганську аналогічні ціни, у той час як половина квартир – порожні.

Восени 2016 року колишній так званий «голова» Донецька анонсував масову експропріацію квартир.

«Якщо це «ворог народу», то у нього конфіскується рухоме та нерухоме майно. Ми сьогодні вивчили всі будинки, які у нас покинуті та недобудовані, сьогодні ми маємо повний список», – заявляв колишній «голова Адміністрації» Донецька Ігор Мартинов.

Тим не менше, вилучення квартир за гучними заявами не відбулося.

Мародерство чи заклик повернутися на Донбас

Київська луганчанка Марина впевнена, що в угрупованні «ЛНР» ініціювали псевдозаконний злам квартир для того, щоб змусити людей, які виїхали, повернутися.

Водночас, у будинку видавця із Стаханова Дмитра Клеманова тепер господарюють бойовики, а в його колишньому офісі – їхній штаб. Тож чоловік менш оптимістичний щодо мотивів бойовиків.

«Ми стоїмо на порозі основного мародерства», – каже Дмитро Клеманов.

Порожні квартири можуть роздавати як нагороди за заслуги, припускає Дмитро. Адже грошей в угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» немає. А чуже майно – є. ​