Американська розвідка звітуватиме перед Конгресом щодо заяв Трампа про прослуховування

У понеділок керівники двох ключових розвідувальних відомств США дадуть публічні свідчення у зв’язку з сенсаційними, але поки нічим не підтвердженими заявами президента США Дональда Трампа про те, що колишній президент Барак Обама віддавав розпорядження про прослуховування його телефонів під час торішньої передвиборчої кампанії.

Директор ФБР Джеймс Комі і глава Агентства національної безпеки (АНБ) адмірал Майкл Роджерс, швидше за все, знали б про прослуховування, якщо воно мало місце. У понеділок вони постануть перед членами комітету Палати представників з розвідки, щоб відповісти на питання законодавців.

Кілька днів тому Джеймс Комі вже обговорював ці теми із топ-сенаторами США, але за зачиненими дверима.

«На брифінгу обговорювали надсекретну інформацію та усі такі вразливі питання», – заявила сенатор-демократка Даян Файнштайн.

Уже два тижні Трамп відмовляється дезавуювати свої заяви про прослуховування, зроблені 4 березня в Твіттері, хоча цілий ряд офіційних осіб, включаючи спікера Палати представників Пола Райана і високопоставлених республіканців і демократів в обох палатах Конгресу заявили, що немає ніяких доказів, що підтримують твердження президента. У комітеті Сенату з розвідки також кажуть, що не мають жодних доказів того, що у вежі Трампа велося прослуховування, як до, так і після виборів. Навіть деякі однопартійці президента приєднуються до демократів: у них немає доказів, які б підтримали заяви Трампа у Твіттері.

Я не думаю, що вежі Трампа дійсно прослуховувались

«У нас немає ніяких доказів того, що це відбувалося. Я не думаю, що вежі Трампа дійсно прослуховувались», – каже голова розвідувального комітету Палати представників республіканець Девін Нунес.

У ФБР обіцяли сенаторам провести класифіковані брифінги, натомість директор Джеймс Комі буде роз’яснювати ці складні питання на публічних слуханнях у понеділок.

Мене глибоко турбує той факт, що голова держави робить такі звинувачення, не маючи доказів

«Ми будемо запитувати директора про те, чи є у нього якісь докази, які обґрунтують закиди президента. Мене глибоко турбує той факт, що голова держави робить такі звинувачення, не маючи доказів. І ми вважаємо, що це в інтересах суспільства, щоб усе це директор відкрито пояснив», – пояснює свою позицію член Розвідувального комітету Палати представників Адам Шифф.

Ні Роджерс, ні Комі не виступали з публічними заявами з приводу тверджень президента. Однак директор ФБР Комі хотів, щоб міністерство юстиції, яке здійснює нагляд за його відомством, дезавуювало заяви Трампа незабаром після того, як вони були зроблені. Мін’юст, однак, не став робити будь-яких заяв.

Генеральний прокурор Джефф Сешнс, який очолює міністерство юстиції і був затятим прихильником Трампа під час виборчої кампанії, заявив кілька днів тому, що ніколи не давав президенту приводу вважати, що його прослуховували в останні кілька тижнів перед виборами.

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер кілька днів тому припустив, пославшись на заяви юриста-аналітіка телекомпаніі Fox News Ендрю Наполітано, що прослуховуванням займалися британські агенти. Британський центр урядового зв’язку (GCHQ) назвав ці заяви «абсолютно безглуздими» і закликав їх ігнорувати. Проте, коли його запитали про це на прес-конференції в Білому домі в п’ятницю, Трамп не став нікого звинувачувати за спроби пов’язати британську владу з його заявами про прослуховування.

«Принаймні, можливо, у нас є щось спільне», – пожартував Трамп, стоячи поруч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, чиї телефонні розмови відстежувалися адміністрацією Обами.

«Все, що ми зробили, це процитували дуже талановитого юриста, який сказав це по телебаченню. Вам треба говорити не зі мною, а з телекомпанією Fox», – сказав Трамп, коментуючи твердження, що Обама залучив на свою сторону британську владу, щоб організувати його прослуховування.

Незабаром після цього ведучий Fox News заявив: «Телекомпанія Fox News не може підтвердити висловлювання судді Наполітано. Fox News не має будь-якої інформації, яка підтверджує, що нинішній президент Сполучених Штатів був коли-небудь об’єктом будь-якого прихованого спостереження. Крапка».

У спільній заяві лідерів комітету Сенату з розвідки республіканця Річарда Берра і демократа Марка Ворнера, поширеному кілька днів тому, йдеться: «Ґрунтуючись на наявній у нас інформації, ми не бачимо ніяких вказівок на те, що Вежа Трампа була об’єктом стеження з боку будь-якого органу уряду Сполучених Штатів, як до, так і після виборів 2016 року».

Твердження про прослуховування є частиною більш широкого розслідування, яке ведуть ФБР і законодавці у зв’язку з висновками американського розвідувального співтовариства, що Росія втручалася в хід виборів, прагнучи допомогти Трампу здобути перемогу над його суперницею-демократом, екс-держсекретарем США Гілларі Клінтон.