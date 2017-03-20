Сміття у Львові з кожним днем все більше

Львів – У Львові – критична ситуація із вивезенням сміття. З третини майданчиків чотири тижні не вивозяться відходи взагалі або ж нерегулярно. Міські чиновники готові ініціювати запровадження надзвичайного стану в місті.

Сміття з контейнерів забирають більш-менш регулярно з центральної частини міста. Однак десять хвилин ходу від центру можна побачити переповнені майданчики з відходами. На окремих – сміття не забирали майже місяць. Жахлива ситуація – і на околицях міста. Купи відходів валяються на дорозі, тротуарах, а щури і голуби – найбільша небезпека для людей. Львів’яни невдоволені, але до протестів не вдаються. Серед городян побутують різні думки, хто винен у ситуації.

«Я думаю, що в першу чергу має відповідати міська рада, брати на себе відповідальність. Така проблема мала вирішуватись раніше», – каже львів’янин Богдан.

«Що Садовий може зробити зі сміттям, якщо йому ставлять палки всюди, куди возить?», – вважає львів’янка Галина.

Станом на 20 березня понад 400 майданчиків переповнені у місті сміттям, повідомив Сергій Бабак, керівник департаменту житлового господарства Львівської міськради. У понад півсотні шкіл і садочках теж переповнені контейнери зі сміттям. Щодня Львів продукує близько 600 тонн твердих побутових відходів, а вивозять щодня зараз менш ніж 250 тонн.

Ситуація погіршується. Потепління може привести до погіршення санітарно-екологічної ситуації у місті

«Ситуація погіршується. Полігони для Львова недоступні. Перевізники кажуть, що нема куди вивозити сміття. Вивозять малими партіями ті, які мають угоди з полігонами. Але це не вирішує проблему. Потепління може привести до погіршення санітарно-екологічної ситуації у місті», – наголосив міський чиновник.

Львівське сміття знаходять по всій Україні

Щодня із районних центрів Львівщини і міст України надходить інформація від місцевої влади, що люди знайшли викинуте на дорогу, ліс, поле львівське сміття. Фури з твердими побутовими відходами зі Львова днями затримали у Покровську на Донеччині, а це понад 1200 кілометрів від Львова. Міський голова Львова Андрій Садовий звинувачує «державні структури, які чинять тиск на директорів і власників полігонів.

«Обіцяли, що будуть допомагати. Системно ніхто на зустріч не йде. Ми справляємось власними силами. Навіть відходи возимо у Донецьку область, тиждень повозили і заблокували», – зазначив Радіо Свобода міський голова Львова Андрій Садовий.

Майже 10 місяців Львів має проблеми з вивезенням сміття, відколи 29 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі сталась пожежа і загинули троє рятувальників, а тіло міського еколога досі так і не знайшли. Згідно з рішенням суду, полігон у Грибовичах закритий. Сільські ради Грибович і Малехова на вимогу селян ухвалили рішення про заборону ввезення сміття зі Львова на сміттєзвалище. Люди неодноразово перекривали дорогу і не відмовляються від будь-яких домовленостей із мерією Львова. Від часу трагедії міська влада обіцяє львів’янам збудувати сміттєпереробний комплекс, навіть були заяви від мера, що місто готове купити земельну ділянку. На сьогодні її немає для нового полігону і будівництва сміттєзаводу, кажуть у міській раді. Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка зазначив Радіо Свобода, що область запропонувала містові нову земельну ділянку і досі не отримала відповіді. Втім, міський чиновник Серій Бабак каже, що нічого про цю ділянку у міськраді не знають.

«Виглядає так, що слово «блокада» полігонів використовується міською владою, щоб закрити свою неспроможність виконати роботи з вивезення відходів», – заявив очільник області Олег Синютка, який, до слова, був заступником Андрія Садового майже сім років поспіль.

Таємничість довкола грошей і сміття

Допоки тривають звинувачення на адресу обласної і міської влади, львів’яни втрачають великі гроші, сплачуючи за вивезення сміття, згідно з тарифом, і з бюджету розвитку міста. Торік з нього додатково на вивезення сміття виділено для комунального підприємства «Спецкомунтранс» понад 130 мільйонів гривень (тут не врахована сума, яку львів’яни платять за вивезення відходів). За гроші, витрачені на сміття, можна було б відкрити 7 садочків, врятувати пам’ятки архітектури, відремонтувати дороги, наголосив Радіо Свобода депутат міськради Валерій Веремчук, голова фракції «Народний контроль». Цього року для комунального підприємства «Спецкомунтранс» ще виділять 40 мільйонів гривень на сміття.

«Через це підприємство йдуть основні виплати перевізникам, які вивозять сміття по Україні. ЛКП «Спецкомунтрас» наймає фірму-перевізника, платить йому. Що з цими коштами робить перевізник, куди завозить сміття: чи до першого полігону, чи викидає просто у рів чи кар’єр? На жаль, звіту немає за ці гроші. Ми працюємо у напівтаємному режимі і міський голова це толерує», – каже міський депутат Валерій Веремчук.

У цьому році у Львові відбувся конкурс на перевезення відходів. Цей ринок міська влада перерозподілила. З’явився новий перевізник. «Це нова компанія «Грінера Україна», яку пов’язують з іменем позаштатного радника міського голови Андрія Садового – Богданом Михалусем», – каже Валерій Веремчук. Але і новим перевізникам не вдається домовитись із полігонами щодо вивезення сміття.

Прем’єр Володимир Гройсман на своїй сторінці у фейсбуці написав, що мер Львова Андрій Садовий «мав би розпочати сам вирішувати проблему, а не шукати знову, хто йому заважає». Наприкінці січня керівник уряду приїжджав у Львів через критичну ситуацію зі сміттям, тоді було названо земельну ділянку на Яворівщині. Але вона була визнана комісією, яку створила міськрада, непридатною для полігону і сміттєзаводу. Місцева влада Яворівщини виступила проти того, щоб у районі створили сміттєзвалище.

Від першого дня трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі міський голова Львова Андрій Садовий наголошував, що це був зумисний підпал. Згідно з харківською експертизою, на сміттєзвалищі «Збиранка» у селі Грибовичі було самозаймання через недотримання технологій, тобто ніхто умисно не підпалював полігону. А оскільки загинули люди, то це загрожує міському голові притягненням до кримінальної відповідальності, про це заявив Генпрокурор Юрій Луценко. Таку заяву генпрокурора Андрій Садовий оцінив, як політичний тиск на нього.