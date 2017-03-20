Смерть для українців стала повсякденною – психолог

20 березня у світі відзначають Міжнародний день щастя. Україна втратила 9 позицій у порівнянні з минулорічним рейтингом щасливих країн, підготовленим ООН, і цьогоріч посіла 132-го місце. Загалом у рейтингу World Happiness Report-2017 аналізували ситуацію у 155 країнах.

Минулого року Україна була на 123-му місці рейтингу щасливих країн, рік до того – на 111-му, а перед тим, у 2013 році – на 87-му. У цьогорічному рейтингу Україна посіла 132-ге місце, опинившись по сусідству з Ганою та Угандою.

До першої десятки рейтингу найщасливіших країн увійшли: Норвегія, Данія, Ісландія, Швейцарія, Фінляндія, Нідерланди, Канада, Нова Зеландія, Австралія і Швеція. На останніх місцях опинилися Того, Руанда, Сирія, Танзанія, Бурунді і Центральноафриканська Республіка. Росія піднялася на сім позицій у цьому рейтингу і займає 49 сходинку. Білорусь – на 67-й позиції, Грузія – на 125-й.

Країни оцінювали, виходячи з таких показників, як ВВП на душу населення, тривалість життя, можливість розраховувати на когось у тяжкий час, сприйняття рівня корупції, поширеність щедрості і наявність свободи у життєвому виборі.

Психолог Наталія Кухтіна пояснює причини зниження рівня щастя серед українців тим, що вони перебувають у стані невизначеності.

Немає світла у кінці тунелю, тож це приводить людей до відчаю

«Люди не мають можливості ухвалювати рішення, які вони у перспективі вважають за потрібні. Немає світла у кінці тунелю, тож це приводить людей до відчаю», – пояснила психолог у коментарі Радіо Свобода.

По друге, каже Кухтіна, люди переходять із живого спілкування у віртуальне. «Віртуальне спілкування є формальним, воно не дає обміну почуттями. Тому люди починають почуватися нещасними і одинокими», – зазначає вона.

Рівень життя українців знизився втричі

Ну і третя причина зниження рівня щастя, за словами Наталії Кухтіної, пов’язана з війною в Україні.

Ми перестали реагувати на смерть і на втрати. Смерть перестала бути чимось надзвичайним, вона стала повсякденною

«Ми перестали реагувати на смерть і на втрати. Звісно, є глибокий жаль, але немає співпереживання. Смерть перестала бути чимось надзвичайним, вона стала повсякденною», – наголошує Кухтіна.

Окрім цього, ситуація пояснюється ще й падінням рівня життя в Україні, говорить Радіо Свобода голова Комітету економістів України Андрій Новак.

«Важка соціально-економічна ситуація виникла і у результаті прямої агресії, і через глибоку девальвацію української гривні, яка за час війни девальвувала у три рази. Це призвело до дуже різкого підвищення цін і на енергоносії у 4-7 разів, і, відповідно, на всі без винятку товари і послуги. У той же час доходи українців практично не зростають», – підсумовує Новак.

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Вперше рейтинг щастя був складений у 2012 році, у 2014 він не укладався. Мета дослідження – вплинути на державну політику країн, які увійшли до списку.