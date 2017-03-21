Через два роки ліки для медичних закладів має закуповувати нове державне підприємство

З 2019 року закупівлю ліків має взяти на себе нове державне підприємство – на відміну від міжнародних організацій, нова організація має взяти під свій контроль регіональні закупівлі. Зараз міжнародні організації також допомагають організувати роботу нового підприємства – розробка концепції, статуту і процедур триває вже рік. Водночас активісти побоюються повернення старих корупційних схем.

У 2015 році ліки в центральні державні медичні установи почали закуповувати міжнародні організації – відповідний закон парламент ухвалив наприкінці квітня. В цьому ж законі передбачено створення нового державного підприємства, яке буде закуповувати ліки з 2019 року. І на відміну від міжнародних організацій, послугами яких не користуються в регіональних медичних закладах, нове підприємство буде контролювати закупівлі по всій країні.

Над створенням нової агенції працюють вже рік, розповіла виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. В робочу групу входять представники міжнародних організацій ПРООН, UNICEF, «Crown Agents», USAID, фонду «Відродження», українських громадських організацій.

Вже є прописаний статут, вже прописаний склад людей, які будуть там працювати. В цьому році буде завершено створення цієї організації

«Вже є прописаний статут, вже прописаний склад людей, які будуть там працювати. В цьому році буде завершено створення цієї організації і ми будемо набирати нових працівників і навчати їх. У 2018 році ми будемо вимагати, щоб хоча б три програми провели через нову організацію. У березні 2019 року дія закону про співпрацю із міжнародними організаціями закінчиться і з цього року ми плануємо перевести на нове держпідприємство всі закупівлі», – заявила Супрун.

Спеціально для нової організації на основі Prozorro хочуть створити нову електронну систему закупівель, яка буде враховувати медичні особливості потрібних товарів, зокрема форму і дозування ліків.

Великі замовлення від України знизять ціни на ліки – ПРООН

У 2015-2017 роках ліки закуповували міжнародні організації ПРООН в Україні, UNICEF і британська «Crown Agents». За даними громадської організації «Центр протидії корупції», економія склала 620 мільйонів гривень порівняно з 2014 роком. Координатори міжнародних організацій кажуть, що знизити ціни на медичні препарати можна за допомогою довгострокового планування – домовлятися про постачання одразу великої кількості ліків.

Треба не збирати замовлення з кожної області, а сформувати одне велике замовлення і потім із ним працювати

«Треба не збирати замовлення з кожної області, а сформувати одне велике замовлення і потім із ним працювати. Україна – велика країна і це може вплинути на ціноутворення. Ми сподіваємось, що нове підприємство, про яке говорить міністр, зможе виконати цю роботу якісно», – заявив директор ПРООН в Україні Ян Томас Хіємстра.

Закупівлю ліків через міжнародні організації підтримували і продовжують підтримувати антикорупційні і громадські організації. Неофіційно деякі активісти говорять, що після створення нового державного підприємства можуть повернутися старі корупційні схеми, тим більше працювати в новому підприємстві зможуть ті ж працівники, які займалися закупівлями до 2015 року.

Для ефективної роботи нового підприємства треба змінити законодавство – член робочої групи

Як розповів Радіо Свобода експерт благодійної організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» Сергій Кондратюк, наразі робоча група, куди він входить, розробляє для нової організації правила регіональних закупівель. Каже також, що процес затягнувся.

Розроблена концепція, яка знаходиться на стадії погодження в державних органах. Вона має бути ось-ось затверджена, але цей процес затягнувся вже десь на півроку

«Станом на сьогодні розроблена концепція, яка знаходиться на стадії погодження в державних органах. Вона має бути ось-ось затверджена, але цей процес затягнувся вже десь на півроку. Ми розробляли текст ще влітку 2016 року», – розповів він.

За словами Кондратюка, головна проблема із новим підприємством знаходиться поза межами повноважень міністерства охорони здоров’я – треба змінити законодавство і виправити внутрішні регулювання, щоб нова агенція змогла працювати так же ефективно, як сьогодні працюють із закупівлями міжнародні організації.

«Їхні процедури працюють поза українським законодавством. Крім, звісно, таких базових речей як, наприклад, контроль якості. Це дозволяє їм працювати швидко і гнучким методом. Головна задача, яка стоїть і перед міністерством, і перед партнерами – змінити законодавство в цьому напрямку. В протилежному випадку, створенням нового підприємства може зробити гірше», – розповів Кондратюк.

Спочатку компанія має довести свою ефективність, а вже потім можна віддавати їй усі закупівлі, причому відпрацювання процедури триватиме кілька років, вважає юрист.