Скандал через участь депутата із Чехії у святкуванні окупації Криму

Україна різко засудила участь чеського депутата у святкуванні анексії Криму і вимагає оцінки його дій від парламенту Чехії – це одна з головних тем чеських медіа. Провідні газети цитують заяву посольства України в Празі та дистанціювання в Чехії від дій свого політика. Ще одна публікація чеської газети Lidové noviny про Україну звертає на себе увагу тим, що розповідає про брак робочої сили у Чехії, яку намагаються покрити за рахунок українців, яких завозять нелегально з Польщі, а також публікацією мапи України, на якій відсутній Кримський півострів.

Чеський депутат від партії «Свобода і пряма демократія» Ярослав Голік, за даними посольства України в Чехії, порушив українське законодавство, взявши участь у відзначенні третьої річниці захоплення Криму, пише чеське видання Lidové noviny.

Згідно з повідомленням газети, посольство України також звернулося до парламенту Чехії, щоб він дав належну оцінку діям депутата. Голова Палати депутатів – нижньої палати парламенту Чехії – Ян Гамачек заявив, що Голік був у Криму приватно, а про свою поїздку парламент не повідомляв. Газета цитує звернення посольства, в якому сказано, що Голік був «одним зі жменьки закордонних політиків зі зниженим порогом політичної гігієни», які взяли участь у святкуванні анексії Криму. Ці події були широко висвітлені у російських засобах масової інформації та «не залишаться поза увагою українських провоохоронних органів», обіцяє посольство України.

Україна засудила участь чеського депутата на святкуванні окупації Криму

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Газета додає, що це був уже не перший випадок, коли чеські депутати порушують українські закони. На початку року українська сторона так само протестувала проти візиту до окупованого Донецька депутатів від чеської комуністичної партії Зденька Ондржачка та Станіслава Мацковіка.

Офіційно чеська влада не визнає анексії Криму з посиланням на всі міжнародні правові документи. Разом з тим, позиція деяких чеських депутатів та президента країни Мілоша Земана, який стверджує, що в Україні відбувається «громадянська війна», створює ілюзію правової невизначеності щодо статусу Криму. І як наслідок – поява мапи України без Криму на сторінках того ж видання Lidové noviny. У вівторок газета вмістила повідомлення про те, як чеські працедавці покладаються на послуги посередників, щоб завезти нелегальних українських робітників з Польщі. Після того, як з’ясувалося, що одна з найбільших компаній, що надає послуги з доставлення додому харчових продуктів, Rohlík.cz покладалася в основному на нелегальну робочу силу з України, ця тема стала активно обговорюватися у чеській пресі.

Але увагу місцевих українців та українського посольства привернула не лише сама публікація, але і мапа України, яка її супроводжувала, і на якій був відсутній Крим. За даними Радіо Свобода, посольство відреагувало на цю публікацію і попросило редакцію газети виправити зображення України на мапі.

Radko Mokryk

Тему Криму порушує ще одна публікація газети Lidové noviny. У ній розповідається про те, що делегація однієї з областей Чехії, яка побувала на туристичній виставці у Москві, привезла звідти запрошення приїхати до Криму для чеських дітей. Про запрошення для чеських дітей відвідати дитячий табір «Артек» у Криму повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook заступник крайової адміністрації міста Усті-над-Лабем Ярослав Фолдина. У цьому пості чеський політик зазначив, що мав «чудову розмову з заступником міністра освіти Росії», де вони обговорили питання повернення російської мови до чеських шкіл та вишів, а також можливість відпочинку чеських дітей в «Артеку».

Публікацію Ярослава Фолдини помітила чеська організація «Сторожовий пес», яка і звернула увагу чеських медіа на те, що йдеться про табір в анексованому Росією Криму, і що переговори про те, щоб привезти туди чеських дітей ведуть представники кількох політичних сил Чехії, які взяли участь у туристичному ярмарку в Москві. Згідно з публікацією «Сторожового пса», до Москви їздили представники трьох партій – Чеської соціал-демократичної партії, партії «Свобода і пряма демократія» та партії комуністів.

Lidovky.cz‏: Росія запросила чеських дітей до табору в окупованому Криму. Навіть не розглядається, говорить голова краю

Чеські журналісти запитали вже у голови Устецького краю, що робила чеська делегація в гостях у заступника міністра освіти Росії, якщо вона їздила туди на туристичний ярмарок. На це представник комуністів Олдржих Бубенічек відповів, що ця пропозиція пролунала в рамках розмов про туризм, що росіяни згадали, що чеські діти їздили колись до «Артеку» і могли б поїхати туди знову. Але наразі край жодний табір для чеських дітей у Криму організовувати не буде. А на запитання про те, чи політик усвідомлює, що саме обговорення питання про відвідання чеськими дітьми окупованого Криму може викликати дипломатичні проблеми з Україною, політик з Устецького краю послав журналіста… до міністерства закордонних справ.