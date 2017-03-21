Обрізане копито на пам’ятнику Щорса: як реагувати?

Українські пам’ятники обливають червоною фарбою, а радянські – ріжуть на шматки. В Українському інституті національної пам’яті кажуть, що це може бути вандалізмом із політичним присмаком. А в поліції цю справу розслідують.

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У соціальних мережах активісти показали фотографії, на яких видно, що була відпиляна нога коня, що є частиною скульптурної композиції. У поліції повідомили про те, що вже задокументували факт відсутності передньої ноги у коня та надписи на пам’ятнику.

Згідно з законом про декомунізацію, пам’ятник Щорсу належить до числа тих, які мають декомунізувати. Тим не менш, пам’ятник й досі є об’єктом культурної спадщини і охороняється законом.

Відтак, його не можуть демонтовувати й переносити в інше місце до тих пір, поки у Міністерстві культури України такий пам’ятник не виключать із переліку об’єктів культурної спадщини, кажуть в КМДА. Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович зауважив у розмові з Радіо Свобода, що існує ризик у подальшому цей пам’ятник не зберегти.

Цей пам’ятник мали демонтувати ще рік тому. На жаль, це питання так затягнулося, що в результаті ми отримали його пошкодження

«Прикро, що історія з пам’ятником Щорса складається саме таким чином. Справа в тому, що цей пам’ятник мали демонтувати ще рік тому. І він мав би бути переміщений у якийсь заповідник чи музей, де він міг би бути збережений. На жаль, це питання так затягнулося, що в результаті ми отримали його пошкодження. І не гарантовано що в подальшому цей пам’ятник збережеться», – зазначив В’ятрович.

Як заявили у Міністерстві культури України, пам’ятник радянському військовому діячеві Миколі Щорсу охороняється чинним законодавством України як і усі пам’ятки монументального мистецтва національного значення. Однак, для того, щоб все-таки перемістити даний монумент, Міністерство культури із відповідним листом таки зверталося до Департаменту культури КМДА. Просили надати необхідну експертну документацію, згідно з якою можна буде вирішити питання щодо пам’ятника, однак від Департаменту в Мінкульт такого листа не надходило.

Слідчі Національної поліції Києва кваліфікують пошкодження пам’ятника Щорсу як умисне знищення або пошкодження майна, передбачене 194 статтею Кримінального кодексу України.

«Там хуліганство, там облили фарбою (пам’ятники Олені Телізі та князю Володимиру – ред.). А у цьому випадку слідчі кваліфікують як умисне знищення або пошкодження майна», – зазначила речниця київської поліції Оксана Блищик.

Пам’ятники Олені Телізі та князю Володимиру Великому

Цього місяця були облиті щонайменше два пам’ятники червоною фарбою. Це пам’ятник поетесі, діячу ОУН Олені Телізі та Київському князю Володимиру великому. Раніше вандали також облили фарбою польський меморіал на Львівщині. Громадські діячі вважають це політичним вандалізмом.

«Очевидно, що це вандалізм. Але очевидно, що це політичний вандалізм, оскільки обирають саме ті пам’ятники, які важливі для українців. І, очевидно, намагаються якимось чином продемонструвати присутність якихось антиукраїнських сил в українському місті», – зазначає Володимир В’ятрович.

Такої ж думки дотримується і голова ОУН Богдан Червак. У себе на сторінці у фейсбуці він написав, що у цьому випадку йдеться про сплановану антиукраїнську й антидержавну діяльність, яка заборонена чинним законодавством. За його словами, саме так має ставитися питання, і якщо усе зведеться до банального «хуліганства», то у майбутньому не уникнути рецидивів.

Такий акт вандалізму засудив віце-прем’єр-мінстр Павло Розенко. У фейсбуці він повідомив, що мав розмову із мером Києва Віталієм Кличком і дав доручення «негайно привести пам’ятник до нормального вигляду». Пізніше додав, що Кличко відзвітував про швидке вирішення питання.

Невдовзі про вичищення пам’ятника повідомив громадський активіст Вадим Васильчук.

Що ж до пам’ятника Олені Телізі та пам’ятника князя Володимира Великого – національна поліція кваліфікує ці справи як «хуліганство». На сьогодні тривають слідчі дії.