У російських поліцейських алергія на прапор України – Цимбалюк про затримання українців у Москві

Справжньою причиною затримання у Москві українців – кореспондента агенції УНІАН Романа Цимбалюка і оператора Микити Бородіна – є острах російських поліцейських перед Україною, зокрема, несприйняття її державного прапора. Про це розповів в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода Роман Цимбалюк. Його, Микиту Бородіна, а також аспіранта МДУ Захара Сарапулова, який вивішував над корпусом університету український прапор, протримали напередодні в одному з поліцейських відділків Москви три години.

– Вони нас затримали після того, як Захар Сарапулов, якого ми записували, продемонстрував власне український прапор. Тоді підійшов наряд поліції й нам сказали, що ми, начебто, щось вигукуємо, на нас нібито жаліються, що ми висуваємо якісь гасла, проводимо несанкціонований мітинг. Потім приїхав оперуповноважений, як він себе представив, і нас забрали до відділку. Три години тривало опитування. Я відмовився від дачі письмових показів, посилаючись на 51 статтю російської Конституції.

– І ви зняли під час інтерв’ю саме той український прапор, який аспірант МДУ Захар Сарапулов 18 березня вивісив над корпусом університету? Він це зробив, коли минуло три роки анексії Росією Криму.

– Так, дійсно, він показав саме цей прапор і власне це стало причиною для таких от дій з боку російських правоохоронців.

– Романе, інтерв’ю з паном Сарапуловим записували у людному місці Москви?

– На вулиці, в громадському місці – безпосередньо навпроти головного корпусу Московського держуніверситету. Я зразу сказав поліцейським, що вони не знають російського законодавства. Поліцейські стверджували, що це – спецоб’єкт. Я їм сказав, що це – ніякий не спецоб’єкт. І немає жодних заборон, щоб ми працювали. Тим більше у нас є акредитація при МЗС Російської Федерації. Ми нічого не порушували – це найголовніше.

– Ви і Ваш колега Микита Бородін зразу представилися – московські поліцейські відразу знали, з ким власне мають справу?

– Я представив свої документи і оператор Микита. А Захара вони по-моєму навіть упізнали після того, як лупцювали його ще 18 березня. Я так розумію, що у поліцейських якісь острахи і алергія на український прапор – мабуть, це було пов’язано з цим. Чи їм хотілося перестрахуватися. Ця реакція була абсолютно неадекватною.

– «Просто так українських журналістів у Росії не затримують», – зазначила Радіо Свобода речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца. Романе, як Ви оцінюєте реакцію, а головне – дії українських дипломатів відразу після затримання вас?

– Усе, що могла зробити у даному випадку держава Україна, було зроблено. Я всім дякую, хто хвилювався за нас.

– Романе, Ви не лише ставили гострі запитання президентові Росії Володимирові Путіну під час його прес-конференцій у Москві. Ви також брали участь у російських телепрограмах. Ви, як український громадянин, як зараз почуваєтеся у Росії? Не як у полоні противника?

– Тут люди дуже розігріті. Я неодноразово стикався з ситуаціями, коли мені пропонували особисто відповісти за «злочини хунти». Тому тут усе дуже складно. Але загалом, звичайно, мене тут ніхто не чіпає.