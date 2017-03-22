«Жінки з України сексуальні, покірні й пробачають зраду» – скандал на телешоу в Італії

Рим – В Італії на першому каналі державної телекомпанії змушені були закрити телешоу після того, як там «проаналізували», чому багато чоловіків обирають не італійок, а уродженок Східної Європи, зокрема українок. У програмі стверджувалося, що «жінки зі Східної Європи сексуальні, покірні й пробачають зраду». Ця теледискусія спричинила скандал, після чого керівництво каналу вибачилося за неетичне висвітлення теми, а шоу закрили. За даними статистики, в Італії серед наречених-іноземок кожна друга походить зі Східної Європи, 12 відсотків із них прибули з України.

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«Вони всі мами, але після пологів повертаються до гарної фізичної форми. Вони завжди сексуальні і не носять спортивних костюмів, пробачають зраду і дозволяють чоловікові командувати, чудові господині й не вередують», – ведуча суботнього телешоу «Parliamone sabato» Паола Переґо перелічує якості, через які нібито багато італійських чоловіків надають перевагу не італійкам, а уродженкам країн Східної Європи. На екрані відповідна інфографіка. Ведуча уточнює, що знайшла ці характеристики «в одній статті в інтернеті» та запрошує гостей студії до дискусії.

Подібний погляд на жінку, та ще й представлений на першому каналі державної телекомпанії RAI викликав хвилю гнівних твіттерів і постів спочатку в соціальних мережах. «Ганебний мікс сексизму, расизму, провінціалізму і неосвіченості», – прокоментувала телепрограму у Твіттері письменниця Сильвія Баллестра.

«Образа не лише жінок»

Згодом негативні відгуки офіційно оприлюднили і політики. Серед перших – Лаура Болдріні, голова нижньої палати італійського парламенту. Вона активно долучається до громадських акцій за гендерну рівність.

Якщо ми досі оцінюємо жінку як предмет, то від такого ставлення до насильства – один крок

«Така характеристика є образливою не лише стосовно жінок, але й чоловіків. Так, ніби нинішні чоловіки не спроможні будувати свої стосунки із жінками на рівних правах і гідним чином. Якщо ми досі оцінюємо жінку як предмет, то від такого ставлення до насильства – один крок. За нинішніх часів, коли кожні три дні гине одна жінка від рук партнера або чоловіка, ми повинні докладати усіх зусиль, щоб надати жінці гідність і повагу, якої вона заслуговує», – заявила Лаура Болдріні у коментарі виданню La Repubblica.

Окрема група активістів через мережу Facebook закликає пікетувати у середу будівлю телекомпанії RAI під гаслом: «Досить сексизму й расизму на ТБ!».

«Божевільна помилка»

Після шквалу критики президент державної телекомпанії RAI Моніка Маджоні вибачилася публічно, заявивши, що сталася «божевільна, неприпустима помилка». Директор каналу RAI1 Андреа Фабіано написав у Twitter, що подібні помилки слід визнавати без вагань.

У підсумку ток-шоу зняли з ефіру через «невідповідність його змісту етичним нормам та редакційній політиці державної телекомпанії RAI».

Імміграція та гендерні питання

Тему принадливості жінок із країн Східної Європи час від часу порушують італійські медіа з огляду на велике число змішаних шлюбів. За даними Державного інституту статистики (ISTAT) за позаторік, у таких подружжях кожна друга наречена – зі Східної Європи. 20 відсотків – це дружини-румунки, 12 відсотків – українки, і 6 відсотків – росіянки.

Стосовно ток-шоу, проблема виникла на стикові кількох аспектів, вважає Олена Пономарева, викладачка Римського університету La Sapienza та авторка досліджень про жіночу імміграцію.

За її словами, з одного боку, йдеться про стереотипне сприйняття іммігрантів в Італії, а з іншого – гендерні питання. Через брак інформації про країни походження іммігрантів у судженнях про іноземців італійці часто спираються на досвід побутового спілкування, говорить Пономарева.

Незнання... лише поглиблюють стереотипи й упередження

«Характеристики жінок Східної Європи наклалися на інші чинники в країні, дуже чутливій до гендерної проблематики, до питання рівних можливостей, які засуджують сексизм, тобто будь-які прояви упередженого ставлення з огляду на стать. З цим можна погодитися, а ось незнання інших, близьких у культурному відношенні реальностей, лише поглиблюють стереотипи й упередження», – зазначила у коментарі для Радіо Свобода Олена Пономарева.

Становище жінки в Італії

Скандал довкола змісту телепрограми спричинив чергову громадську дискусію про становище жінок в Італії. 8 березня цього року в різних італійських містах відбулися багатотисячні маніфестації за гендерну рівність і проти насильства.

Здебільшого йдеться про нерівні права й можливості для жінок і чоловіків на ринку праці. Італію часто називають непридатною країною для жінок-робітниць. Італійка чи іноземка практично завжди стоїть перед вибором: родина чи кар’єра?

А офіційна статистика щодо насильства є такою: торік на Апеннінах чоловіки вбили 116 своїх дружин, подруг. За даними Державного інституту статистики Італії, кожні 2-3 дні в країні стається убивство жінки, серед жертв є іноземки.