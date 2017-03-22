Сім'я та бізнес у підконтрольній Кремлю владі Криму: кумівство Аксьонова та Константинова

Підконтрольна Кремлю влада переконує, що після «референдуму» на півострові повністю змінилися підходи до укомплектування владних структур. Практика кумівства і корупції, «як при Україні», залишилася в минулому, стверджують вони. Однак, за підрахунками Крим.Реалії, щонайменше три десятки «держуправлінців» і «депутатів» пов'язані родинними, партійними і бізнесовими зв'язками з «керівниками» анексованого півострова.

Про те, що кадрова політика підконтрольних Росії кримських керівників викликає питання, давно говорять місцеві політики і громадські активісти. Володимир Гарначук ‒ колишній помічник тепер уже екс-віце-прем'єра Криму Михайла Шеремета ‒ підтверджує, що основні посади Сергій Аксьонов і Володимир Константинов роздавали не за принципом професіоналізму, а за особистими симпатіями і знайомствами.

Біля керма Криму опинилися їхні друзі, родичі, коханки. Це при мені відбувалося і викликало явне невдоволення кримчан

«Я спостерігав ці процеси особисто. Команда Сергія Аксьонова та Володимира Константинова самостійно визначала, кого призначати на основні посади, і через те що вони мали уявлення тільки про українську кумівську політику часів президента Віктора Януковича, то біля керма Криму опинилися їхні друзі, родичі, коханки. Це при мені відбувалося і викликало явне невдоволення кримчан. Володимир Константинов буквально протягнув в депутати коханок ‒ фактично це гарем, на мій погляд. Дуже важливо розуміти, що коли федеральна влада пропонувала свою допомогу, то їх у грубій формі посилали», ‒ розповідав він в ефірі Радіо Крим.Реалії.

Голова кримського відділення партії «Коммунисты России» Леонід Грач, у свою чергу, називає нинішню команду Аксьонова «общаком». Про процвітання в лавах підконтрольної Кремлю кримської влади «кумівства і сватання» говорять і кримські громадські активісти.

Крим.Реалії проаналізували підконтрольний Кремлю кадровий склад основних кримських відомств і депутатського корпусу. Ми нарахували близько трьох десятків призначених Росією чиновників і депутатів, які пов'язані з Аксьоновим і Константиновим прямими родинними, приятельськими чи бізнесовими зв'язками. Не виключено, що є й інші посади, які були укомплектовані за допомогою прихованих зв'язків і домовленостей.

Вся Аксьонівська рать

Підконтрольний Росії прем'єр Криму Сергій Аксьонов після анексії працевлаштував у «владі» майже всю свою рідню. Посади також дісталися його колишнім соратникам з партії «Русское единство» і партнерам із сімейного бізнесу.

Батько Сергія Аксьонова – Валерій Аксьонов після виборів до місцевих рад у 2014 році отримав мандат депутата підконтрольного Росії кримського парламенту. Він також є заступником голови підконтрольного Кремлю парламентського комітету з будівництва та житлово-комунального господарства.

Керівництво підконтрольного Росії парламентського комітету з майнових та земельних відносин довірили Євгенії Добрині. Вона є своячкою (сестрою дружини) Сергію Аксьонову.

Теща Аксьонова ‒ Людмила Добриня ‒ з 2014 року ‒ член Громадської палати Криму, що «візує» рішення влади від імені кримської громадськості.

Нещодавно російське видання Lenta.ru оприлюднило більш детальну інформацію про рідню і бізнес-партнерів Аксьонова, які тепер обіймають різні посади на підконтрольній Кремлю держслужбі. Серед них названий і тесть Аксьонова Олександр Добриня, який керує кримською державною установою «Експертно-технічний центр», і свояк голови підконтрольного Росії уряду Криму (цивільний чоловік Євгенії Добрині) Андрій Дедюхін, який очолює департамент з рибальства в Мінсільгоспі підконтрольного Росії уряду Аксьонова, а до цього керував кримським Держкомітетом з рибальства. Видання також подає інформацію про бізнес-партнерів сімейства Аксьонових, які тепер теж обіймають «державні посади». До таких віднесені депутати підконтрольного Росії кримського парламенту Сергій Бородкін та Микола Висоцький. «Згідно з його біографією, (Висоцький ‒ ред.) був заступником директора ТОВ «Галс», яке при Україні контролювалося Людмилою Добринею, тещею Сергія Аксьонова», ‒ пише видання.

Серед бізнес-партнерів фігурує колишній заступник Аксьонова, депутат Держдуми Росії Михайло Шеремет і радник Аксьонова Світлана Бабій. Обидва вони раніше працювали у фірмі Аксьонова «Моноліт-плюс». У минулому керувала фірмою тещі Аксьонова і нинішній заступник міністра фінансів підконтрольного Росії уряду Криму Наталія Федчун.

До бізнес-партнерів Аксьонова видання віднесло голову комітету конкурентної політики Криму Артема Зільберварга та його заступника Ярослава Сливку. А голова підконтрольної Росії адміністрації Ялти Андрій Ростенко названий давнім знайомим Аксьонова.

Працевлаштувалися в Криму після анексії і багато колишніх партійних соратників Аксьонова з «Русского единства». Серед них ‒ «віце-прем'єр»​ Дмитро Полонський, чия дружина тепер є «депутатом» і реалізує масштабний бізнес-проект під патронатом підконтрольної Кремлю Ради міністрів Криму. Колишній партійний юрист Олександр Спиридонов тепер очолює підконтрольний Кремлю Держкомітет з держреєстрації та кадастру Криму.

Колишні соратники «русоєдов» стали депутатами кримського парламенту

Колишні соратники «русоєдів» Лариса Георгіаді, Володимир Бобков і Сергій Шувайников стали депутатами підконтрольного Кремлю кримського парламенту. Андрій Козенко, який обіймав крісло віце-спікера контрольованого Москвою кримського парламенту, ‒ тепер депутат Держдуми Росії.

І навіть прес-секретар партії Катерина Полончук після анексії Криму пішла на підвищення і тепер очолює управління інформації та прес-служби Аксьонова.

Партнери і соратники Константинова

Спікер підконтрольного Росії кримського парламенту Володимир Константинов вважав за краще оточити себе «старими кримськими кадрами» ‒ колишніми регіоналами, з якими він пройшов не одну виборчу кампанію. Також у першому ешелоні призначеної Кремлем кримської влади зараз працюють люди з його будівельної корпорації «Укрросбуд» і фірми «Консоль».

Колишній фінансист «Укрросбуд» Єлизавета Кожичева раніше була секретарем-референтом Константинова у парламенті, а тепер обійняла посаду підконтрольного Кремлю міністра спорту Криму.

Підконтрольний Росії міністр будівництва й архітектури Криму​ Сергій Кононов ‒ колишній «консолівський» керівник. І перший заступник голови підконтрольного Росії Держкомітету з охорони культурної спадщини Криму Олександр Діденко ‒ також виходець із фірми «Консоль».

Колишній фінансовий директор «Укрросбуд» Оксана Сергієнко з приходом Константинова в кримський парламент стала його помічником і керувала секретаріатом спікера, а з 2014 року ‒ депутатом підконтрольного Кремлю кримського парламенту.

Бюджетною установою «Регіональний спортивно-тренувальний центр «Крим-спорт» керують співзасновники кримської Федерації дзюдо та самбо, яку очолює Константинов.

До найближчого партійного оточення голови підконтрольного Росії кримського парламенту ще з часів Партії регіонів входять кілька його давніх соратників з партій ‒ спочатку Партії регіонів, а тепер «Единой России». Серед них ‒ Сергій Федоркін ‒ депутат кримського парламенту і ректор Національної академії природоохоронного і курортного будівництва, де раніше навчався Константинов, є його давнім знайомим, депутати Ольга Сульникова та Єфім Фікс, а також голова Громадської палати Криму Григорій Іоффе.

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