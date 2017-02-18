Президент України: питання Криму і його звільнення з-під окупації – одне з пріоритетних для США

Президент України Петро Порошенко заявив, що для нової Адміністрації США з-поміж пов'язаних із Україною питань пріоритетним є деокупація Криму. Про це інформує сайт українського президента за підсумками зустрічі Петра Порошенка із віце-президентом США Майком Пенсому Мюнхені 18 лютого.

«Ще раз отриманий потужний сигнал про те, що США є з Україною, що для нової Адміністрації США – Україна знаходиться серед перших пріоритетів. Питання Криму і рішуча боротьба за звільнення Криму також залишається серед пріоритетів», – сказав Петро Порошенко.

За його словами, він був «приємно вражений дуже доброю поінформованістю віце-президента США про деталі процесу, який відбувається».

Порошенко повідомив, що запросив віце-президента США відвідати Україну з візитом.

«Дуже важливо, що сьогодні і вчора Україна залишалася серед перших і головних тем на безпековій конференції. І ми отримали чергове підтвердження потужної світової солідарності з Україною, допомагаючи нам під час російської агресії», – додав Петро Порошенко.

Раніше сьогодні віце-президент США Майк Пенс наголосив, що США не відступить від своїх зобов’язань перед НАТО і що Росію потрібно «притягти до відповідальності» за її дії в Україні.

Росія анексувала український Крим у березні 2014 року. Київ і Захід не визнають цього і вважають півострів й надалі українською територією.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».