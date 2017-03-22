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22 Березень 2017, Київ 19:34
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У Маріуполі пенсіонери-переселенці «штурмують» відділення «Ощадбанку» (відео)

У Маріуполі пенсіонери-переселенці «штурмують» відділення «Ощадбанку» (відео)
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Маріуполь накрила нова хвиля переселенців-пенсіонерів, які «штурмують» відділення «Ощадбанку». Щоб потрапити на прийом для отримання платіжної картки, пенсійного посвідчення, пройти ідентифікацію, активувати картку, а найчастіше «просто запитати», черга починає формуватися рано вранці. До початку робочого дня під дверима відділень банку збираються черги, якi досягають 500 осіб. Із 42-х відділень «Ощадбанку» в місті основне навантаження лягає на центральне відділення. Кабінет міністрів своєю постановою від 28 грудня 2016 року зобов’язав переселенців пройти ідентифікацію в «Ощадбанку» до 3 квітня поточного року.

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