Маріуполь накрила нова хвиля переселенців-пенсіонерів, які «штурмують» відділення «Ощадбанку». Щоб потрапити на прийом для отримання платіжної картки, пенсійного посвідчення, пройти ідентифікацію, активувати картку, а найчастіше «просто запитати», черга починає формуватися рано вранці. До початку робочого дня під дверима відділень банку збираються черги, якi досягають 500 осіб. Із 42-х відділень «Ощадбанку» в місті основне навантаження лягає на центральне відділення. Кабінет міністрів своєю постановою від 28 грудня 2016 року зобов’язав переселенців пройти ідентифікацію в «Ощадбанку» до 3 квітня поточного року.