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Проблемы с выплатой пенсий. Трудности с предоставлением жилья и трудоустройством. Отсутствие механизма выплат компенсации за разрушенное имущество. С такими проблемами сталкиваются переселенцы, которые живут в Мариуполе – в городе их около 100 тысяч или почти 20 процентов населения. Эти вопросы переселенцы задавали уполномоченному Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской. Государство уделяет недостаточно внимания решению проблем переселенцев из Крыма и Донбасса, считает Валерия Лутковская. Она считает, что «надо менять подходы к социальным выплатам». Министр социальной политики Украины Павел Розенко говорит, что «люди недовольны не самой системой, а уровнем минимальных социальных гарантий».

Жители поселка Широкино, представляющие в Мариуполе наибольшую группу переселенцев, пришли за помощью в получении разрешения посетить свое жилье. Многие не выдерживают финансовой нагрузки при аренде квартир и готовы вернуться в разрушенный поселок. Если такое разрешение будет получено, то многие готовы жить даже в сарае, но у себя дома, говорит пенсионерка Тамара Пидтынна.

Мне – 75, а мужу – 83. Смогу я хату восстановить? Я бы в сарай зашла или в курятник, отскребла бы его и жила. Как уже жила, то уже мои заботы

«Нас насильно выгнали 12 февраля 2015 года. И мы вот скитаемся. Все наше имущество вывезли. Соседи остались и говорят: «Вы вчера выехали, к вам машину загнали, все, что нужно, забрали из квартиры». Как мне теперь жить? Мне – 75, а мужу – 83. Смогу я хату восстановить? Я бы в сарай зашла или в курятник, отскребла бы его и жила. Как уже жила, то уже мои заботы», – говорит пенсионерка.

Переселенец из того же Широкино Олег прошел суды первой и второй инстанции в попытках доказать факт разрушения своего дома, а таких домов в товариществе, где он проживал, более 300.

«Мне суды отказали. Представители прокуратуры, которые присутствовали при процессе, сказали, что не доказано, что в Широкино проходят боевые действия, что у нас там вообще война идет. Вторая инстанция сказала более мягко, что нужно подождать, пока закончатся боевые действия», – рассказывает житель Широкино.

Нарушением прав переселенцев Валерия Лутковская считает введенные в прошлом году проверки при назначении социальных выплат – а это вмешательство в личную жизнь, замечает омбудсмен. Кроме того, нарушение прав человека – это и невыплата социальных пособий и пенсий людям, живущим на неподконтрольных территориях, считает Лутковская.

Надо менять подходы к социальным выплатам. Это позволит не бороться с пенсионным туризмом, а позволит защитить интересы граждан Украины

«Я считаю, что надо менять подходы к социальным выплатам. Это позволит не бороться с пенсионным туризмом, а позволит защитить интересы граждан Украины. Пока, к сожалению, не удается поменять способ мышления или способ принятия политических решений», – говорит Лутковская.

Тем временем Министерство социальной политики информирует, что на учет ведомства уже поставлено более полутора миллиона вынужденных переселенцев. На данный момент получателям помощи выплачено более полумиллиона гривен.

Люди недовольны не самой системой, а уровнем минимальных социальных гарантий, предоставляемых государством. Реальным переселенцам бояться нечего

«Люди недовольны не самой системой, а уровнем минимальных социальных гарантий, предоставляемых государством. Низкий уровень социальных стандартов, пенсий, зарплат и создает у общества ощущение отсутствия реформ в социальной сфере. Но нужно понимать, что уровень соцзащиты зависит не столько от работы нашего министерства, сколько от уровня и состояния экономики государства. Реальным переселенцам бояться нечего. Ни один реальный переселенец не будет лишен социальных выплат и пенсий», – так отреагировал на недовольство людей министр социальной политики Украины Павел Розенко.

Также нарушением прав человека омбудсмен Валерия Лутковская считает норму, обязывающую пенсионеров-переселенцев оформлять пенсию только через «Ощадбанк».

По поводу нарушений прав человека в Украине омбудсмен уже подала заявление в суд. Однако пока служители Фемиды решение не приняли.