Офіс омбудсмена: передача 18 ув’язнених із Криму відбудеться найближчим часом

Український і російський омбудсмени Валерія Лутковська та Тетяна Москалькова зустрілися 6 березня у Женеві і, зокрема, обговорили заплановану передачу на материкову частину України 18 ув’язнених із Криму. Про це інформує прес-служба уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

«Сьогодні Валерія Лутковська і Тетяна Москалькова під час зустрічі обговорили шляхи якнайшвидшої технічної реалізації попередніх домовленостей такого переміщення, розглянули виконання процедури переміщення відповідними державними органами обох держав тощо. Омбудсмани України і Росії повідомили, вказане переміщення відбудеться найближчим часом», – мовиться у повідомленні на сайті омбудсмена.

Крім того, інформують в офісі омбудсмена, було підтверджено бажання обох сторін продовжувати практику взаємних моніторингових візитів до місць несвободи з метою вивчення стану дотримання прав громадян обох країн у цих установах. «Так, Валерія Лутковська висловила бажання відвідати Андрія Захтея, Євгена Панова та інших українських громадян, які наразі перебувають в СІЗО Сімферополя, Романа Сущенка, який перебуває в СІЗО Москви, а також інших політв’язнів, які вже відбувають покарання в різних виправних закладах на території Росії. Також омбудсмани обговорили проблемні питання, пов’язані з етапуванням Станіслава Клиха до Верхньоуральська», – інформує прес-служба українського омбудсмена.

Зі свого боку, Валерія Лутковська заявила про готовність посприяти проведенню аналогічних візитів до російських громадян, які перебувають у місцях несвободи на території України.

Наприкінці грудня український омбудсмен Валерія Лутковська відвідала окупований Росією Крим, після чого її офіс повідомив про домовленості щодо передачі на материкову частину України низки українських громадян, які відбувають покарання на півострові. У січні російський омбудсмен підтвердила, що така можливість розглядається.