Москалькова: у Росії розглядають можливість повернення в Україну деяких її засуджених громадян

У Росії уповноважений із прав людини Тетяна Москалкьова заявляє про готовність посприяти у поверненні в Україну тих українських громадян, які були засуджені українськими судами до 2014 року і «відбувають покарання у Росії». Про це вона сказала у коментарі російському агентству «Інфтерфакс».

«Зараз ми на тому етапі, коли треба отримати підтвердження від України, що вони готові прийняти у свої місця позбавлення волі цих громадян», – зазначила Москалькова.

Російський омбудсмен також повідомила про плани відвідати на території України громадян Росії, що відбувають покарання або були затримані. Москалькова висловила сподівання на допомогу українського омбудсмена Валерії Лутковської у складенні відповідного списку, бо, за словами російського посадовця, точна кількість таких людей досі невідома.

Як зазначила Москалькова, після цього запланують наступний моніторинг – «на умовах взаємності».

Наприкінці грудня український омбудсмен Валерія Лутковська відвідала окупований Росією Крим, де змогла зустрітися з трьома ув’язненими фігурантами «справи 26 лютого». Російський омбудсмен Москалькова натомість відвідала в Миколаєві затриманих Максима Одінцова та Олександра Баранова, яких українська влада обвинувачує у дезертирстві та державній зраді.

Як зазначили в офісі Лутковської після її візиту в Крим, український омбудсмен працює над поверненням засуджених на території окупованого півострова громадян України на її материкову частину.

Росія незаконно анексувала Крим навесні 2014 року. У виправних закладах на території окупованого півострова продовжують перебувати громадяни Україні, засуджені українськими судами ще до анексії Криму. Крім того, російська влада Криму затримала й судить низку громадян України, яких українська влада й правозахисники називають політв'язнями.