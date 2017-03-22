У столиці Великої Британії Лондоні неподалік Вестмінстерського палацу, де засідає парламент, відбулося кілька нападів. За словами поліції, одного з її працівників біля палацу вдарили ножем, нападника у відповідь застрелили. Поліція розглядає події на території комплексу палацу й біля нього як терористичний акт, доки не з’явиться інша інформація. Також на Вестмінстерському мосту неподалік, що є популярним місцем для туристів і для фотографування будівлі Вестмінстерського палацу і дзвіниці Біґ-Бен, як повідомляють, був здійснений наїзд автом на перехожих. На мості лежать поранені люди, точне число яких не відоме, одне з авт врізалося в огорожу. (Відео AP/Radoslaw Sikorski/Reuters)