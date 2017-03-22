Напади в Лондоні: прем’єр Британії в безпеці, поліція розглядає інцидент як теракт

Унаслідок нападів у столиці Великої Британії Лондоні, що відбулися неподалік Вестмінстерського палацу, де засідає парламент, прем’єр-міністр країни Тереза Мей не потерпіла, повідомили в її апараті. За повідомленнями, її вивезли з будівлі парламенту автом.

Поліція заявила, що розглядає події на території комплексу палацу й біля неї як терористичний акт, доки не з’явиться інша інформація.

Засідання Палати громад, що відбувалося в будівлі, припинили.

Цілісні обставини інциденту наразі не ясні. За словами поліції, одного з її працівників біля палацу вдарили ножем, нападника у відповідь застрелили.

Біля будівлі парламенту, як заявляли очевидці, було чути постріли. До комплексу палацу рушили спецпризначенці поліції зі щитами.

Також, як виглядає з повідомлень, на Вестмінстерському мості неподалік, що є популярним місцем для туристів і для фотографування будівлі Вестмінстерського палацу і дзвіниці Біґ-Бен, був здійснений наїзд автом на перехожих. За словами і фотографіями свідків, на мості лежать поранені люди, точне число яких не відоме, одне з авт врізалося в огорожу.

На місце подій прибув вертоліт швидкої допомоги.

Інцидент стався якраз на перші роковини терактів у столиці Брюсселі Бельгії, де внаслідок вибухів на летовищі і на одній зі станцій метро загинули 32 людини і понад 320 були поранені.