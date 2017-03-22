Треба забути про Росію і зосередитись на Україні (світова преса)

Світова преса пише про необхідність знешкодження російської агресії через нарощення потенціалу України у сферах, де вона вже має успіх. EUobserver звертає увагу на освіченість українців та помітний поступ української індустрії інформаційних технологій. А у матеріалі Foreign Policy мовиться про унікальність досвіду України у протидії російській гібридній війні. Між тим The Globe and Mail нагадує, що підтримка української економіки – головний фактор стримування активності крайніх правих, якою за першої ж ліпшої нагоди користується Кремль.

Сплеск інформаційних технологій в Україні може прискорити процес її інтеграції у європейське співтовариство, пише для європейської газети EUobserver американський колумніст українського походження Марк Темницький. Він робить примітку, що країна має один з найвищих у Європі показників грамотності населення: 99,7%. Саме освіченість українців, на його думку, – головний козир України.

Саме освіченість населення дала поштовх до нечуваного розвитку української ІТ-індустрії, зазначає автор і на підтвердження наводить красномовні показники та історії успіху:

– венчурні інвестиції у стартапи у ІТ-секторі за період з 2014 по 2015 рік зросли на 237%;

– на українському ринку праці наразі понад 100 тисяч IT-спеціалістів, чимало з яких мають знання не гірші, ніж розробники програмного забезпечення Кремнієвої долини;

– засновник GitLab (онлайн-сервісу для зберігання вихідного коду проектів, на основі системи управління файлами Git – ред.) Дмитро Запорожець потрапив до списку «30 найуспішніших людей до 30 років у сфері корпоративних технологій» за версією журналу Forbes;

– такі проекти, як Ecois.me (система, що дозволяє проводити ефективний моніторинг енергоспоживання домогосподарств – ред.) та Petiole (програма, що аналізує параметри листя для виявлення осередків хвороб рослин – ред.) здобули міжнародне визнання і зробили помітний внесок у розвиток українського ринку.

До того ж, мовиться в статті, численні українські фірми у віддаленому режимі виконують замовлення міжнародних компаній.

Темницький переконаний, що поступ IT-індустрії також може допомогти суспільству в боротьбі з корупцією: Україна може взяти за основу естонську модель, запровадивши онлайн-сервіси з відстеження транзакцій між урядом та громадянами.

«Український IT-бум міг би прискорити євроінтеграцію України»

Свої «величезні важелі впливу» на український уряд може застосувати Кабінет міністрів Канади під керівництвом Джастіна Трюдо, вважає політолог Університету Торонто Сева Гунітський. Про це він пише у своєму матеріалі для канадської газети The Globe and Mail, акцентуючи на тому, що політика Канади щодо України зайшла у глухий кут і що відновлення військової тренувальної місії ніяк не позначиться на намірах Кремля.

Найкращий спосіб зменшити вплив проросійських сил в регіоні – не нарощувати сили НАТО, а допомогти Україні стати стабільною та демократичною, розбудовуючи громадянське суспільство, мовиться у статті. Автор наголошує, що образ корумпованої України ідеально вписується в кремлівський наратив про втручання Заходу, яке лише призводить до війни та розхитаності.

«Забезпечення кращого майбутнього для України не лише може слугувати спростуванням російського наративу. Воно також залишить пана Путіна без військового обґрунтування його дій. … Український уряд, який авторитетно захищає права етнічних росіян на своїй території позбавив би його підстав розширювати вплив Росії за межами Криму», – додає Гунітський. Він також зазначає, що за останні три роки Канада надала Україні фінансової допомоги та позик на півмільярда доларів, включно зі 100 мільйонами доларів на підтримку демократії, які з огляду на рівень корумпованості країни «ймовірно, змарнують та відкачають елітам».

Однак Гунітський наполягає на тому, що Канаді слід продовжувати підтримувати українську економіку, будуючи функціональний бюрократичний апарат та вимагаючи від України гарантій щодо забезпечення прав національних меншин, бо, твердить, такої підтримки не буде ані з боку Росії, ані з боку США. Інакше дедалі гірша економічна ситуація активує націоналістичний рух в Україні, радикалізація якого, знову ж таки, підіграватиме інтересам тих, хто плекає кремлівський наратив.

«Коротко кажучи: щоб знешкодити Путіна, забудьте про Росію і зосередьтеся на Україні»

Американський журнал Foreign Policy опублікував інтерв’ю з одним із українських політичних «старійшин» Володимиром Горбуліним – аналітиком українського Національного інституту стратегічних досліджень, «який проводить ультрасучасний аналіз Росії та гібридної війни». Той каже: Україна пропонує світові свою підтримку.

У листуванні з журналістом видання Горбулін зазначив, що гібридна війна Росії змінює світовий порядок, який створював умови для мирного співіснування після Другої світової війни упродовж доволі тривалого часу. На його думку, це є серйозним викликом для Сполучених Штатів, Європейського союзу та НАТО. Але у пошуках протидії новим загрозам Україна може зробити їм неоціненну послугу. За його словами, жодна інша країна не має такого повномасштабного досвіду з протидії агресії нового типу. Саме обмін знаннями у цій площині дозволить «щирим демократіям з добрими намірами сформувати ефективну спільну реакцію» на неї та слугуватиме фундаментом для подальшої співпраці, наголошує Горбулін.

«Український дипломат розповідає, як Росія змінює світоустрій через гібридну війну»