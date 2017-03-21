Радіо Свобода Daily: гроші від МВФ на паузі. Хто винен?

Доброго ранку!

В очікуванні траншу МВФ

Президент України Петро Порошенко звинуватив «блокадників» у тому, що МВФ зняв питання траншу для України в 1 мільярд доларів із порядку денного (виступ президента тут). За його словами, РНБО була змушена припинити транспортне сполучення, щоби «зупинити хаос». Лідер партії «Самопоміч» та мер Львова Андрій Садовий, натомість, порадив Порошенку «не шукати ворогів усередині країни» і не звинувачувати в усьому цю політичну силу. «Це, скоріше, корупційні скандали з арештом, майже відразу звільненням колишнього керівника ДФС, і довготривалим непризначенням аудитора в НАБУ. Саме відсутність кроків у боротьбі з корупцією і відстрочила транш МВФ», – називає інші причини голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Без преференцій

Жителі непідконтрольних територій Донбасу із так званими «паспортами» угруповань «ЛНР» і «ДНР» не отримали від Російської Федерації ніяких преференцій. Вони, як і всі громадяни України, можуть без віз в'їжджати в Росію і так само повинні через 90 днів виїхати назад. Таку інформацію оприлюднили російські сайти з посиланням на джерело в Держдумі Росії. У той же час визнання псевдопаспортів може бути підготовкою до президентських виборів у Росії в 2018 році, щоб використовувати населення ОРДЛО як електорат, вважають російські політологи.

Кораблі НАТО в Одесі

Із 17 до 20 березня в порту Одеси перебували кораблі НАТО. Йдеться про морські тральщики, головним призначенням яких є виявлення та знищення морських мін: Duero (Іспанія), Rottweil (Німеччина), Alanya (Туреччина) і корабель забезпечення «Контр-адмірал Ксаверій Черницький» (Польща). Одесити і гості міста оглянули кораблі Північноатлантичного альянсу – на борт пускали всіх охочих. Подивитись на судна можете і ви.

Самойлову не впустять?

Служба безпеки України підготувала рішення про заборону на в’їзд до України представниці Росії на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017» Юлії Самойлової, яка незаконно відвідала акупований Крим. «На цю хвилину рішення про заборону її в’їзду ще не ухвалили, але, відкрию таємницю – відповідний документ вже підготовлений», – сказав голова СБУ Василь Грицак.

«Слід Росії» у виборах в США

Директор ФБР США підтвердив факт розслідування контактів виборчого штабу Дональда Трампа з Росією, а також заперечив наявність підтверджень заяв Трампа про прослуховування. Трансляцію слухання вів в перекладі російською мовою проект «Настоящее время».

Brexit наближається

Британський уряд має намір офіційно почати процес виходу Великої Британії з Європейського союзу 29 березня. У цей день британський прем’єр-міністр Тереза Мей направить лист керівництву ЄС, в якому повідомить про намір Британії скористатися статтею 50 Лісабонського договору про вихід із Євросоюзу.

Нещаслива Україна

І на завершення у нас сьогодні, на жаль, не вельми позитивна новина про те, що Україна зайняла 132-е місце в рейтингу щасливих країн, підготовленому ООН, втративши дев’ять позицій порівняно з минулорічним рейтингом.

Тож шукайте своє щастя! Воно може ховатися у дрібнюсіньких дрібницях.

Ваше Радіо Свобода Daily