Карткова коаліція («СХЕМИ» | ВИПУСК №124)

Конституція України вимагає: кожен депутат має голосувати за себе сам.

Однак у Раді все ще кнопкодавлять. Депутати не спромоглися запровадити будь-яку юридичну відповідальність за це. Чи не тому, що викорінивши це явище у парламенті, у коаліції почнуться серйозні проблеми? Вона заледве нараховує 226 депутатів. Тож змусити кожного з них ще й не хворіти, не їздити у відрядження чи відпустки і просто банально не прогулювати засідання буде непросто. Інакше ухвалення законів може просто заблокуватись. Тоді або розпуск Ради, або доведеться вже відкрито формувати більшість з політичними опонентами, що наразі відбувається, але лише ситуативно та підкилимно. Два сесійні тижні поспіль знімальна група «Схем» фільмувала усі голосування в парламенті.

Про парламентську більшість, сформовану не депутатами, а їхніми картками, – спеціальне розслідування програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший».