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27 Березень 2017, Київ 13:19
Політика

Постріляти на Донбасі: навіщо європейці створюють комп’ютерні ігри про війну в Україні

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Для когось ця війна – на виживання, хтось на ній заробляє, а хтось просто грає. Людські трагедії – війни і катастрофи – часто стають «їжею» для розробників комп’ютерних ігор. Зруйновані будинки в Станиці Луганській – вже давно не лише чиясь трагедія, а декорації для комп’ютерної гри. Можна пограти на боці української армії, а не сподобається – стати бойовиком. Це ж там, на Донбасі, вбивають. А перед комп’ютером – це безпечно. Про тих, хто грає у війну на Донбасі, і тих, хто на цьому заробляє, розповість «Донбас.Реалії».

Обрати свою сторону – сили угруповання «ДНР» або українська армія – пропонує комп’ютерна гра. «Битва за Донецьк» доступна на комп’ютері і на смартфоні. У плей-маркеті «Гугла» – вже кілька сотень тисяч завантажень.

«Перемир’я порушено!» – іграшкові солдатики йдуть вбивати один одного на тлі руїн Донецького аеропорту. За віртуальні гроші пропонують купити навіть танк! А якщо сили нерівні, ворога можна «накрити» бомбою.

Віртуальну гру про українську реальну війну створили в благополучній Бельгії. Результатом розробники задоволені.

Ми не думали, що вона може бути успішною. Але виявилося, що за два роки вже зіграли близько 600 тисяч чоловік
Кевін Хелтерман

«Коли ми почали працювати над грою, не думали, що вона може бути успішною. Але виявилося, що в нашу гру за два роки вже зіграли близько 600 тисяч чоловік по всьому світу! Ми дуже раді таким результатам», – розповідає співзасновник «LugusStudios» Кевін Хелтерман.

А це – тривимірний шутер від першої особи. «Відрядження на Донбас» – додаткова карта до чеської гри «Arma 3». Модифіковану версію зробили росіяни – пропонують побігати по околицях Луганська й Донецька і постріляти за російського «відпускника». Виглядає дуже реалістично.

Початок гри навіть стилізовано під репортаж телеканалу «Росія 24». Перевірений найманець попереджає новачка: це брудна війна.

«Я вам так скажу: самі наші структурні підрозділи знищили кілька підрозділів «опoлченців», які провозили контрабанду зброї та наркотиків. Загалом, мародерство присутнє і дуже поширене», – розповідає комп’ютерний персонаж.

Є місія під назвою «Донецький аеропорт». Головне завдання – встигнути вбити ворога першим. Але в разі невдачі можна все почати знову.

В реальній війні на Донбасі – і цілі живі. Жертвою може стати не тільки людина зі зброєю в руках. Мирні люди гинуть в зоні конфлікту прямо зараз, в режимі реального часу. Зберегтися і переграти в разі помилки – вже не вийде.

«Низькопробне воно для нас, ми бачимо війну в режимі Full-HD» – «кіборг»

Для «кіборга» Кирила Недрі з позивним «Доцент» «м’ясорубка» в Донецькому аеропорту грою не була. Війна стала невід’ємною частиною його реального життя.

Кирило Недря, захисник Донецького аеропорту

Кирило Недря, захисник Донецького аеропорту

Це було пов’язано зі смертями людей. Ці моменти звичайно б переграв
Кирило Недря

«Два місяці стали одним суцільний відрізком часу. Без дня і без ночі», – розповідає захисник донецького аеропорту.

На питання: чи хотів би «переграти» якісь епізоди в його особистій «місії» під Донецьком – чуємо ствердне «так».

«Звичайно, так... Оскільки це було пов’язано і з пораненнями, і зі смертями людей. Тобто, в принципі, я ці моменти звичайно б переграв», – каже Недря.

Бої в Донецькому аеропорту

Бої в Донецькому аеропорту

Низькопробне воно для нас. Те, що ми бачимо в схемах, ми бачимо в режимі Full-HD кожен день
Кирило Недря

Проводимо експеримент – на смартфоні показую «кіборгу» бельгійську гру «Битва за Донецьк». Він обрав свою сторону – українців, однак гра йому не дуже подобається.

«Низькопробне воно для нас. Чому? Тому що те, що ми бачимо в схемах, ми бачимо в режимі Full-HD кожен день. Швидше за все, люди захотіли зробити продукт, розрахований на продаж десь в нашому середовищі, на Східну Європу, грубо кажучи. Словом, вирішили заробити грошей. Молодці, так?» – зазначає «кіборг».

У нашу гру грають набагато більше людей з Росії, аніж з України
Кевін Хелтерман

Бельгійські розробники такі звинувачення відкидають. Кажуть: іграшка повністю безкоштовна. Питаємо: за кого частіше грають користувачі – за Збройні сили України чи за бойовиків?

«Я не знаю точно, яку з двох протиборчих сторін люди обирають частіше, але можу сказати, що в нашу гру грають набагато більше людей з Росії, аніж з України. А за кого саме вони грають – нам і неважливо, ми займаємо нейтральну сторону в цьому конфлікті», – зауважує бельгієць.

Журналіст Андрій Діхтяренко спілкується зі співзасновником «LugusStudios» Кевіном Хелтерманом

Журналіст Андрій Діхтяренко спілкується зі співзасновником «LugusStudios» Кевіном Хелтерманом

Неймовірно, але «кіборг», який пройшов справжню війну, зовсім не проти, щоб в неї грали по всьому світі. Каже: цим повинні зайнятися українські розробники.

Це популяризація нашої країни в світі, нашої армії, наших подій – навіть банальне інформування
Кирило Недря

«Якщо створити подібний продукт, щось на зразок «Сталкера», так? Саме в такому форматі, якісний продукт. Це популяризація нашої країни в світі, так, через це. Нашої армії, наших подій – навіть банальне інформування», – вважає «кіборг».

Ігри про війну на Донбасі: бабло чи популяризація?

Українські творці «Сталкера» днями відсвяткували десять років з моменту створення своєї супер-успішної гри. В «цитаделі» українських розробників віртуальних ігор знаходимо стару гвинтівку і ручний кулемет. Невже справжні?

Олег Яворський, маркетинг-директор «Vostokgames»

Олег Яворський, маркетинг-директор «Vostokgames»

«Оскільки ми займаємося створенням шутерів, і зброї в наших іграх достатня кількість, нам, як людям невійськовим, в принципі потрібно правильно розуміти: як створити зброю, як влаштована зброя, її особливості. Ось тут ми бачимо, що вона вже така зношена – і це теж допомагає, тому що художник повинен відтворити це у вигляді текстур», – каже маркетинг-директор «Vostokgames» Олег Яворський.

Зараз тут займаються новим проектом – постапокаліптичний шутер «Survarium». А ось братися за тему війни на Донбасі поки не поспішають.

Для нас, людей, які переживають всі ці події – це просто морально неправильно
Олег Яворський

«Зараз, коли це все відбувається, і тут же намагатися, як кажуть, нарулити якогось бабла, це не дуже правильно. Для нас, людей, які безпосередньо близькі до цього конфлікту і переживають всі ці події, ми на власні очі все це бачимо в новинах і так далі – це просто морально неправильно», – пояснює Яворський.

Зруйнований Донецький аеропорт

Зруйнований Донецький аеропорт

Але у бельгійських програмістів – свої аргументи.

Своєю грою ми хочемо привернути увагу до вашої країни
Кевін Хелтерман

«Ми отримали безліч повідомлень від людей, залучених в конфлікт на Донбасі... Є люди, які нам дякують, але є й ті, кого наша гра розлютила. Ми просто хочемо показати, що відбувається на цій війні. Ми ж дивимося бельгійські новини і якщо спочатку вони багато розповідали про цю війну, то зараз припинили. А своєю грою ми хочемо привернути увагу до вашої країни», – зазначає Кевін Хелтерман.

Вежа Донецького аеропорту

Вежа Донецького аеропорту

Увагу всього світу до війни на Донбасі Україна всіляко намагається привернути вже три роки, з моменту її початку. Але чи допоможе в цьому комп’ютерна стрілялка?

Коли ти граєш, не замислюєшся, що кожен «юніт» – в реальності, це людина, яка не повернулася додому. Це трагедія!
Кирило Недря

«Коли ти граєш в ті ж самі ігри, ти про це не замислюєшся, що кожен «юніт», який там залишився – в реальності, це людина, яка не повернулася додому. В реальності її не дочекалася сім’я, не дочекалася дружина, дитина. Це трагедія!» – каже Недря.

Конфлікт триває і рани кривавлять. Тому українська гра про війну на Донбасі, вочевидь, з’явиться ще нескоро. Як у випадку з Чорнобилем і «Сталкером» – через багато років після трагедії…

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