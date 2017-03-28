Хоч тушкою, хоч опудалом донбаські бойовики хочуть потрапити... в Європу! Минулого тижня відкрили «представницький центр» і не де-небудь, а в столиці Греції – Афінах. Взагалі, це не складно – зняти офіс, оформити його, запросити гостей на фуршет із нагоди... Втім, офіційна влада Греції відразу нагадала, де народжувалися ті самі давньогрецькі міфи. І остання подія – слабкий відгомін колишньої слави циклопа і медузи Горгони. Про ще один міф, тепер уже з донбаським колоритом, розповість «Донбас.Реалії».