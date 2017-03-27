Білорусь повертається до практики репресій та міжнародної ізоляції

Мінськ – Білорусь оговтується від брутальних розгонів демонстрацій 25 та 26 березня у Мінську та інших містах, коли міліціонери затримали майже тисячу осіб. Кожний вирок судів, які проходили у понеділок по всій Білорусі, наближає цю країну до повернення у стару реальність – репресії у внутрішній політиці та ізоляція -- у зовнішній.

За підрахунками Білоруського гельсінкського комітету, за вихідні лише у Мінську було затримано 700 осіб, ще близько сотні затримали в регіонах, сотні потерпіли від побиття, знущань у міліцейських відділках. Понад сотню осіб було доставлено до судів та засуджено на терміни до 25 діб арешту.

На менший термін – 15 діб арешту – засуджено, зокрема, журналіста польського телеканалу «Бєлсат» Олександра Борозенка, а також громадянина України Руслана Терещенка. Судовий конвеєр працював по усій країні, деякі процеси проходили за 5 хвилин.

На цьому тлі позитивно виглядала новина про повернення додому одного з лідерів білоруської опозиції Миколи Статкевича, про якого не було жодних вісток протягом трьох діб.

Він повідомив, що його відпустили з тюрми КДБ 27 березня.

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«Мені показали постанову про моє затримання, де було написано, що мене звинувачено, що, починаючи з 2011 року, я готував осіб для проведення масових заворушень у Мінську. Це викликало у мене лише сміх, бо з 2010 по 2015 рік я був у в’язниці», – зазначив опозиціонер.

Лукашенко перейшов до прямого залякування, до режиму окупації

«Мене важко чимось здивувати, але навіть я здивований тим, що вони робили 25 березня. Це свідчить про те, що Лукашенко не спробує грати в «батька народу», він просто перейшов до прямого залякування, до режиму окупації», – наголошує Микола Статкевич.

Окрім нього, по новій кримінальній справі про підготовку до масових заворушень проходять ще 30 осіб, які брали участь у фізкультурно-патріотичних таборах.

Загроза нової ізоляції Білорусі реальна

Нові репресії у Білорусі вже викликали велике розчарування на Заході, який після початку російської агресії проти України почав обережний діалог із офіційним Мінськом. Тепер цей діалог поставлено під загрозу зриву.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус вже заявив, що у разі появи політв’язнів, ЄС знову запровадить фінансові та візові санкції проти білоруської влади, які були зняті 2 роки тому.

Коли влада вважає, що вона зупинила хвилю протестів, то це помилка

На думку білоруського політика Вінцука Вячорки, спроби влади придушити протести лише підвищать рівень непередбачуваності розвитку подій.

«Коли влада вважає, що вона зупинила хвилю протестів, то це помилка, просто це загнано десь у підпілля. І ця злоба, яку ми бачили під час акцій, вона проявиться пізніше», – зауважує політик.

На найближчий час хвиля протестів зупинилася, але пізніше, можливо, ще цього року, вона може відновитися, бо причини протестів залишилися, каже Вячорка.

Він звертає увагу на подібність останніх репресивних заходів у Мінську та Москві, і це буде сприяти зближенню режимів Путіна та Лукашенка, бо Кремль бажає бачити Білорусь слабкою та ізольованою.

Невдоволення Лукашенком у Білорусі залишається, воно збільшується разом зі зростанням у Білорусі безробіття, зубожіння. Декрет про податки з безробітних підштовхнув до протестів у Мінську та в регіонах, вийшли люди, які колись були електоратом Лукашенка. Закінчуються дотації з Росії, економічна криза підточує стабільність.