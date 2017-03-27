Громадянину України у Мінську дали 15 діб арешту за участь у демонстраціях

Суд у столиці Білорусі, Мінську, засудив до 15 діб арешту громадянина України Руслана Терещенка, затриманого за участь у демонстраціях 25 березня.
Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, рішення ухвалив суд Ленінського району Мінська.
Посольство України в Мінську з’ясовує, чи є інші українці в судах.
27 березня в Білорусі тривають суди над затриманими під час мітингів у Мінську й інших білоруських містах 25 і 26 березня. Загалом, за підрахунками правозахисників, на лаву підсудних потрапить більше ніж сто людей.
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Серед підсудних є кілька журналістів, у тому числі польського телеканалу «Бєлсат».
25 березня у Мінську відбувся розгін антиурядової акції, близько 700 людей були заарештовані. Арешти засудили США і Європейський союз.
В Україні відбулися акції солідарності із затриманими в Мінську.
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