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27 Березень 2017, Київ 13:20
Новини | Політика

Громадянину України у Мінську дали 15 діб арешту за участь у демонстраціях

Затриманих учасників протестів доправляють до суду в Мінську, Білорусь, 27 березня 2017 року

Затриманих учасників протестів доправляють до суду в Мінську, Білорусь, 27 березня 2017 року

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Суд у столиці Білорусі, Мінську, засудив до 15 діб арешту громадянина України Руслана Терещенка, затриманого за участь у демонстраціях 25 березня.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, рішення ухвалив суд Ленінського району Мінська.

Посольство України в Мінську з’ясовує, чи є інші українці в судах.

27 березня в Білорусі тривають суди над затриманими під час мітингів у Мінську й інших білоруських містах 25 і 26 березня. Загалом, за підрахунками правозахисників, на лаву підсудних потрапить більше ніж сто людей.

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Серед підсудних є кілька журналістів, у тому числі польського телеканалу «Бєлсат».

25 березня у Мінську відбувся розгін антиурядової акції, близько 700 людей були заарештовані. Арешти засудили США і Європейський союз.

В Україні відбулися акції солідарності із затриманими в Мінську.

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