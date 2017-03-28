Напад на журналістів Радіо Свобода у Росії. В оператора зламане ребро

У Краснодарському краї Росії невідомі скоїли напад на кореспондентів Російської служби Радіо Свобода Сергія Хазова-Кассіа і Андрія Костянова. Про це вони повідомили на сторінці у Facebook.

Вранці у вівторок біля входу в готель журналісти, які приїхали в російське місто Кропоткін висвітлювати протести фермерів, зазнали нападу невідомих в масках, які побили їх, застосовуючи газові балончики, і відібрали комп'ютер і знімальне устаткування. Нападники втекли.

Журналісти викликали поліцію. Вранці, до нападу, до готелю, де зупинилися Хазов-Кассіа і Костянов, приїжджали поліцейські, щоб перевірити, чи перебувають у номері журналісти.

Ось що розповів Сергій Хазов-Кассіа:

Ми приїхали на «тракторний марш», який сьогодні мав відбутися, але не відбудеться, тому що затримали всіх учасників. Зранку ми вийшли з готелю, щоб їхати туди, підійшли до таксі, і тут до нас підлетіли 10-15 молодих людей в масках і балаклавах

– Ми приїхали на «тракторний марш», який сьогодні мав відбутися, але не відбудеться, тому що затримали всіх учасників. Зранку ми вийшли з готелю, щоб їхати туди, підійшли до таксі, і тут до нас підлетіли 10-15 молодих людей в масках і балаклавах, повалили на землю мене і оператора Андрія Костянова, почали бити ногами, забрали все обладнання, зняли з мене рюкзак, в якому був комп'ютер і документи. У Андрія забрали його рюкзак, камеру, штатив витягли з багажника таксі, сіли в автобус і втекли. Я побіг за ними і сфотографував цей автобус, на якому вони поїхали.

– Вони щось вигукували? Погрожували?

– Ні, вони кричали «п *******» і щось таке, намагалися витягнути телефон у мене з кишені. У них явно було завдання забрати все обладнання, яке у нас було. У мене в куртці були гроші, їх можна було легко витягти, але нікому вони були непотрібні. А телефон я їм не віддав. З того моменту, як ми сюди приїхали, приїжджали співробітники поліції. Вчора в готель – дізнавалися, хто тут живе, і сьогодні з ранку за годину, напевно, до нашого виходу, і теж дізнавалися, хто є в готелі. Потім співробітники поліції поїхали, а через 40 хвилин приїхали ці хлопці. Ну тобто, може, вони раніше приїхали, але через 40 хвилин на нас напали.

– Що з поліцією, яку ви викликали?

– Поліція приїхала, правда, вона їхала дуже довго. Зараз вони збирають пояснення. Найголовніше, що у нас є номер цієї машини, ми зателефонували в поліцію, продиктували її номер, її можна було б затримати на будь-якому посту ДАІ, але до цього часу немає жодної інформації про те, чи затримали її. Нам поліцейські, які тут сидять, говорять, що, може, машину затримали, але ми нічого не знаємо: може, її, а може, й ні. Я їм кажу: номер же є, вони кажуть: нічого сказати не можемо.

Оператора Андрія Костянова доставили в лікарню – у нього зламане ребро, у Сергія Хазова-Кассіа, за його словами, серйозних ушкоджень немає.

Співробітники правоохоронних органів, які приїхали на місце нападу, заявили журналістам, що записи з камер відеоспостереження, встановлених поблизу, не збереглися.

У прес-службі МВС Краснодарського краю Радіо Свобода заявили наступне:

«У місті Кропоткін Краснодарського краю поліцейські проводять всі необхідні оперативні заходи, спрямовані на встановлення і затримання осіб, причетних до нанесення тілесних ушкоджень представникам радіостанції і викрадення у них апаратури. Повідомлення про протиправне діяння надійшло до чергової частини УМВС Кавказького району. У цей час на місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи».

Сергій Хазова-Кассіа, який зараз перебуває у відділенні поліції, пише, що поліцейський, дізнавшись про місце роботи журналістів, сказав, що у нього «пропало бажання допомагати»:

Президент Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода Томас Кент назвав неприйнятним «розбійний напад» на журналістів, які виконували свої професійні обов'язки. У спеціальній заяві він зажадав провести всебічне розслідування інциденту з акцентом на роль місцевої поліції, щоб він не став ще одним злочином проти журналістів в Росії, який залишиться безкарним.

Тим часом в російському місті Тихорєцьк Краснодарського краю сьогодні затримали четверо учасників «тракторного маршу», запланованого на 28 березня. Про це «ОВС-Інфо» повідомив один із затриманих Валерій Іванченко. Двох залишили на посту ДПС, двох, в тому числі Іванченка, повезли до Слідчого комітету в станицю Новопокровська. Учасники маршу протесту фермерів збиралися їхати в місто Кропоткін на зустріч з віце-губернатором Краснодарського краю.

За словами Іванченка, у них перевіряли вміст автомобілів, питали, хто їх фінансує.

24 березня нібито за несплату податків був арештований організатор маршу Олексій Волченко.

Фермери виступають проти корупції та незаконного захоплення їхніх земель, що відбувається, як вони вважають, при потуранні влади і правоохоронних органів.

Перший «тракторний марш» пройшов у серпні 2016 року. Колона фермерів на тракторах рушила з Краснодарського краю в Москву, щоб розповісти президенту Путіну про свої проблеми. У Ростовській області колону затримали. Багато учасників акції були заарештовані.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода