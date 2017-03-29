Чоловік Іванки Трамп стає одним з найвпливовіших у Білому домі

Інвестор у нерухомість в другому поколінні, чоловік старшої доньки президента Трампа Джаред Кушнер, як повідомляє низка ЗМІ, має очолити офіс з американських інновацій при Білому домі. Головне завдання нового відомства – реформування уряду, боротьба з урядовою бюрократією та виконання головних передвиборчих обіцянок президента. До складу офісу входитимуть керівники великих корпорацій, таких як General Motors, Microsoft та банк Goldman Sachs.

Прес-секретаря Білого дому Шона Спайсера на брифінгу запитали, чи має 36-річний Кушнер, який ніколи раніше не займав урядових посад, достатньо досвіду, щоб очолити нове відомство. Прямої відповіді Спайсер уникнув, натомість розповів про важливість проведення реформ в уряді.

Уряд не служить американському народові, не служить виборцям

«Якщо ви колись мали справу з урядом, то розумієте, наскільки застарілими є певні державні структури. Уряд не служить американському народові, не служить виборцям. Я думаю, дуже важливо переглянути, як ми закуповуємо певні речі, особливо технології», – сказав прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

Тим часом, експерти кажуть, що реформувати уряд буде дуже непросто.

Якщо намагання реформувати та модернізувати уряд відбуваються на найвищому рівні влади, існує надія, що насправді настануть якісь зміни

«Є питання бюрократії, законодавчого процесу, складності урядових механізмів. Але якщо намагання реформувати та модернізувати уряд відбуваються на найвищому рівні влади, а виглядає, що так воно є, існує надія, що насправді настануть якісь зміни», – каже професор Гарвардського університету Стівен Ґолдсміт.

Офіс з інновацій, відповідно до оприлюдненого наказу, повинен покращити якість життя американців та стимулювати створення нових робочих місць. Також офіс має надати рекомендації, які функції уряду згодом можуть виконувати приватні структури.

Вважається, що Кушнер має чи не найбільший вплив на президента Трампа. Він є головним радником Трампа з питань відносин США з Мексикою та Китаєм, а також відповідає за політику Білого дому щодо близькосхідного врегулювання.