На тлі «банкопаду» в Україні санкції проти російських банків м’які і лояльні – Новак

Санкції щодо банків з російським державним капіталом унеможливлюють їх роботу в Україні, тому продаж російськими банками своїх українських «дочок» є неминучим кроком. Про це в ефірі радіо Свобода заявив голова комітету економістів України Андрій Новак. Однак зауважив: наслідків для української фінансової системи України це не матиме. В умовах війни подібні санкції експерт вважає «м’якими» і «лояльними».

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– Рішення про запровадження санкцій президент ухвалив майже два тижні тому. Напередодні стало відомо, що російський «Сбербанк» свою дочку в Україні перепродає консорціуму, до якого входить латвійський банк «Норвік Банк» і білоруська приватна компанія. Чи можна говорити, що це і є наслідки санкцій? Наскільки вірогідно, що і решта російських банків (а це ВТБ, VS банк, БМ Банк та «Промінвестбанк») змінять власників?

– Треба сказати, що рішення РНБО запроваджує заборону на дев’ять з дев’яти фінансових операцій для банків з російським капіталом. Зокрема, для п’яти банків, які присутні на банківському ринку України. Якщо дійсно Національний банк України буде виконувати ті дев’ять позицій заборон, то це означитиме, що російські банки не зможуть по дев’яти напрямках виводити капітал з українських дочірніх структур в Росію. Це майже унеможливлює стандартну роботу банківських структур, і саме тому вони не мають на сьогодні іншого виходу, як продавати свої українські дочірні структури, що вже почав робити «Сбербанк» Росії.

– Коли запроваджувалися ці санкції, то заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова заявляла, що Національний банк сподівається на потенційний вихід цих банків і що він буде здійснений цивілізованим шляхом. Наскільки цей шлях є цивілізованим, якщо йдеться про продаж?

– Звичайно, це цивілізований шлях, тому що мова йде про продаж, а не просто закриття чи позбавлення ліцензії російських банків у роботі на українському банківському ринку. Хоча ми розуміємо, що Росія три роки тому почала так звану гібридну війну проти України. І економіка, фінанси є важливим елементом цієї гібридної війни.

Я вважаю, що такий захист в сфері фінансів мав полягати саме в призупиненні ліцензії роботи російських банків

Україна має не тільки моральне, але і юридичне право так само гібридно захищатися. І я вважаю, що такий захист в сфері фінансів мав полягати саме в призупиненні ліцензії роботи російських банків. Але українська влада фактично три роки не реагувала взагалі. І тільки під тиском активістів, окремих народних депутатів було прийнято відповідне рішення РНБО.

Зараз мова йде про те, що російські банки будуть продавати свої дочірні структури. Я би не сказав, що це є повноцінний гібридний захист з боку України, але краще так, аніж взагалі продовження роботи банків країни-агресора на нашій території і ще й заробляння на нас грошей.

– Наскільки потужні позиції посідають банки із російським капіталом щодо яких застосовуються санкції в українській фінансовій системі?

Ніяких серйозних наслідків для банківської системи України продаж російських банків не матиме

– На сьогодні це вже невелика частка у банківській системі України, це близько 8%, хоча на початку російської війни проти України частка російських банків на нашому ринку сягала 20%. Тобто зараз це вже така мінімальна частина, тому ніяких серйозних наслідків для банківської системи України продаж російських банків не матиме.

– Тобто запровадження санкцій не матиме негативних наслідків ні для банківської системи, ні для курсу гривні, ні для вкладників банків?

– Якщо це цивілізований такий вихід, то ніяких особливих проблем не повинно бути. Особливо на фоні того масового «банкопаду», який тривав останні два роки. Порівняно з цим, зараз вихід російських банків через продаж своїх дочірніх структур має виглядати дуже м’яким і лояльним.

Я не виключаю, що керівництво НБУ цими подіями з російськими банками може виправдовувати подальшу девальвацію гривні, яку вони роблять штучно останній рік

Тим більше, для курсу гривні зараз вже ця ситуація з російським банком не повинна ніяк впливати. Хоча я не виключаю, що керівництво НБУ цими подіями з російськими банками може виправдовувати подальшу девальвацію гривні, яку вони роблять штучно останній рік.

Девальвація ця абсолютно штучна і не має жодних фінансових причин і підстав. Увесь цей останній рік ми чули дуже багато абсурдних виправдань, пояснень, чому девальвує гривня. Я не виключаю, що ситуацію з російським банком НБУ також може використати для виправдання штучної девальвації гривні, яку вони, на жаль, продовжують здійснювати.