67 відсотків росіян вважають Володимира Путіна відповідальним за корупцію в Росії

Російський аналітичний центр Юрія Левади у вівторок опублікував результати щорічного дослідження про ставлення росіян до проблеми корупції. Із нього випливає, що жителі країни вважають цю проблему однією з найбільш важливих і болючих, але менше, ніж у минулі роки, схильні вважати відповідальним за панування корупції в Росії президента країни Володимира Путіна.

Багатотисячні мітинги прихильників Олексія Навального, що відбулися 26 березня у десятках російських міст, змусили експертів ще раз повторити тезу про вдало обрану опозиційним політиком об'єднавчу ідею протесту – боротьбу з корумпованими чиновниками та представниками вищих ешелонів російської влади. Інші, навпаки, критикують опозиціонера – за те, що центральним об'єктом свого найгучнішого на сьогодні розслідування він зробив не Володимира Путіна, а Дмитра Медведєва.

Обидві ці точки зору частково знайшли своє відображення і у новому дослідженні російського аналітичного центру Юрія Левади, заснованому на опитуваннях 1600 міських і сільських жителів Росії в 48 регіонах країни. Згідно з дослідженням, за останній рік кількість росіян, які вважають, що корупція повністю або значною мірою вразила органи влади, зросла з 76 до 79 відсотків. Водночас тих, хто вважає відповідальним за це особисто Володимира Путіна, стало менше: 67 відсотків замість рекордних 80-ти, зафіксованих у 2015 році.

Детальніше про результати дослідження в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла керівник відділу соціально-політичних досліджень «Левада-центру» Наталія Зоркая:

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– За нашими даними, оцінки корумпованості вищого керівництва і вищого чиновництва зберігають стабільність. Дійсно, дуже багато людей про це говорять, більшість вважає це суттєвою проблемою, і в актуальному устрої життя суспільства це одна з центральних проблем.

– Люди більше говорять про корупцію серед чиновників, серед вищих керівників чи про корупцію на побутовому рівні, з якою вони особисто зустрічаються в повсякденному житті?

Складається відчуття, що люди, швидше, звертають увагу саме на корумпованість високого начальства, вищих чиновників, керівництва, ніж на власний досвід корупції

– Складається відчуття, що люди, швидше, звертають увагу саме на корумпованість високого начальства, вищих чиновників, керівництва, ніж на власний досвід корупції. Із наших минулих даних відомо, що люди не дуже часто зізнаються в тому, що вони дають хабарі, і є припущення, що вони недооцінюють свою участь у цих корупційних схемах, до себе ставляться в цьому сенсі більш терпимо, ніж до влади. Те, що влада корумпована, вважається дуже великим злом, а те, що самі люди беруть участь у корупційних схемах, сприймається, швидше, як вимушена поведінка, як устрій життя, як базова умова функціонування різних інститутів, тому себе люди не так строго оцінюють.

Третина опитаних говорять, що винні ті, хто бере хабарі

За нашими даними, третина опитаних говорять про те, що винні ті, хто бере хабарі. Це стабільні дані з середини 2000-х років. При цьому більш ніж половина опитаних (і ця частка навіть трошки зростає) говорять про те, що у відтворенні корупції винні і ті, хто бере, і ті, хто дає.

– Дійсно, часто можна почути думку про те, що більшість росіян толерантно ставляться до корупції, тому що самі є учасниками корупційних дій. Чи підтверджується ця теза результатами останнього дослідження?

Говорити про якесь різке зростання обурення корупцією, як на мене, не доводиться. Серед людей переважає думка: гучні корупційні скандали навряд чи будуть розслідуватися до кінця

– Говорити про якесь різке зростання обурення корупцією, як на мене, не доводиться. Цікаво, що якщо раніше відповідальність вищої особи в нашій країні за такий стан справ з корупцією відзначалася переважною більшістю людей – 80 відсотків людей вважали, що президент несе відповідальність за корупцію, за фінансові зловживання у вищих ешелонах влади, то зараз ця цифра дещо знизилася. За останні два роки президента ще більше почали виводити за межі цієї відповідальності. Сплески напруги навколо цієї проблеми, як правило, бувають після чергового корупційного скандалу, а потім невдоволення спадає. Це відбувається тому, що серед людей переважає думка: гучні корупційні скандали навряд чи будуть розслідуватися до кінця, а винуватці понесуть покарання. Таку кількість людей вивело на площі міст, серед іншого, і невдоволення тим, що з корупцією реально нічого не робиться.

– Про що може говорити той факт, що все менше росіян вважають Путіна безпосередньо відповідальним за масштаби корупції? Це пов'язано з рейтингом Путіна? Це пов'язано з тим, що фігурантом останнього корупційного розслідування Олексія Навального став не він, а Дмитро Медведєв? Чи з чимось ще?

Частка тих, хто вважає роль Путіна у стані справ з розслідуванням випадків корупції важливою, залишається великою. Жорстка критика Путіна слабшає

– Все одно ці цифри залишаються дуже великими. Якщо скласти відповіді тих, хто вважає Путіна «повністю» або «значною мірою» відповідальним за корупцію, за такий стан справ, то, за останніми даними, це все одно 67 відсотків, хоча раніше було під 80. Мені здається, діє механізм «виведення» фігури Путіна з поля негативних оцінок, звернення до нього як до головного гаранта системи, стабільності і так далі. Оскільки останній скандал пов'язаний не з ним особисто, то, можливо, ці дані трохи змінюються. Але все-таки частка тих, хто вважає роль Путіна у стані справ з розслідуванням випадків корупції важливою, залишається великою. При цьому близько 23 відсотків, за останніми даними, вважають, що Путіну важко боротися з корупцією, оскільки він залежить від корумпованих чиновників або сам зацікавлений в цьому. Останнє судження, між тим, зараз набирає мінімальну кількість відповідей. Жорстка критика Путіна слабшає.

– Чи вірять росіяни, опитані вами, в те, що корупцію і хабарництво в Росії можна викорінити? Віра в успіх – важлива складова будь-якого протесту.

– Відносна більшість вважає (і ця більшість зберігається протягом усіх 2000-х), що принаймні можна суттєво зменшити масштаби корупції, тобто з корупцією є сенс боротися. Хоча значна частина людей пасивно вважає, що це невикорінне зло. Такі люди приймають це як елемент устрою системи.

– Тобто результати цих опитувань, які проводяться кілька років поспіль, зазвичай залежні від гучних корупційних скандалів?

Влада намагається навіяти населенню, що боротьба з корупцією ведеться

– Ні, сама оцінка рівня корумпованості у вищих ешелонах влади і навколовладних структурах, вищого чиновництва, залишається стабільно високою. Якщо говорити окремо про якісь кейси, влада намагається навіяти населенню, що боротьба з корупцією ведеться. Люди багато років живуть у хронічному відчутті значної корумпованості вищої влади та чиновництва.

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