Режим Путіна і молодий дух антикремлівських протестів

Том Балмфорт

Хвиля спротиву політиці чинної владної верхівки, що прокотилася цими вихідними по всій Росії, за своїм охопленням була подібна до великих мітингів проти Кремля 2011-2012 років. Але вирізняється вона приголомшливою кількісною перевагою молодих демонстрантів 18-25 років – покоління, чимало представників якого бачили лише ту Росію, на чолі якої стояв Володимир Путін.

У Москві 26 березня, коли поліція виводила з натовпу демонстрантів, молоді люди свистіли й вигукували «захисники злодіїв» і «ви не можете заарештувати нас усіх». На Пушкінській площі кілька підлітків, намагаючись вислизнути від ОМОНівців, видерлися на ліхтарний стовп.

Дехто прийшов із зеленою фарбою на обличчі, натякаючи на атаку на опозиційного лідера Олексія Навального, якого полили зеленкою минулого тижня. Інші принесли з собою на мітинг гумових каченят та кросівки, посилаючись на тези опублікованого Навальним 2 березня розслідування, в якому він звинуватив прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва в причетності до масштабних корупційних схем.

«Я не боюся. Якщо ми нічого не змінимо, позбавимо себе майбутнього. Я вважаю, що молоді люди, які вийшли на вулиці учора вперше, – це якраз ті люди, які продовжують вірити у своє майбутнє, майбутнє, яке у них вкрали ті, хто сьогодні при владі», – каже 24-річний московський активіст Олег Степанов, який виступає на підтримку Навального. Він запевняє, що братиме участь у мітингах і надалі, хоч і багатьох його друзів затримали.

Навальний, 40-річний юрист і один з найпомітніших учасників антикорупційної кампанії, оголосив у грудні, що буде балотуватися на посаду президента Росії в наступному році, незважаючи на судову справу, відкриту проти нього, яка, за його словами, базується на сфабрикованих обвинуваченнях. Він прагне зміцнити свої позиції по всій країні, відкриваючи представництва своєї кампанії у різних куточках Росії, й сподівається, що президент Росії Володимир Путін дозволить йому це зробити, аби не видатися слабким.

«Молодь кличе»

Жодних офіційних даних про вікові групи учасників протесту 26 березня немає, але про те, що це були переважно молоді люди, писали у репортажах провідних видань, що вийшли з заголовками на кшталт «Молодь кличе», «Нова хвиля» і «Шкільні роки протестів». Видання «Коммерсантъ» писало, що «майже половину» становили школярі та студенти, а Степанов та інші активісти, що підтримують Навального, припускають, що близько 40-60% протестувальників були особами віком від 18 до 25 років.

Про те, що левова частка демонстрантів були представниками цієї вікової групи, повідомила Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода Ксенія Фадєєва, 25-річний керівник передвиборчого штабу Навального в сибірському місті Томськ, де на протест вийшло більш ніж півтисячі людей.

Політичні аналітики та опозиційні активісти вказали на три основні фактори, які зумовлюють підтримку молоддю Навального.

Фадєєва вважає, що молодь з меншою ймовірністю піддаватиметься впливу повідомлень Кремля, тому що виявляє менший інтерес до контрольованих державою традиційних медіа.

Я думаю, це тому, що молоді люди не дивляться телевізор. Вони отримують інформацію з інтернету, а інтернет – відносно вільний простір

«В цілому, я думаю, це тому, що молоді люди не дивляться телевізор. Мало хто з моїх колег дивитися телевізор. Люди молодші за мене – менше ніж 25 років, – вони практично не дивляться. Вони отримують інформацію з інтернету, а інтернет – відносно вільний простір», – каже Фадєєва.

Навальний, якого державні ЗМІ значною мірою ігнорують, був змушений обійти традиційні медіа, використовуючи натомість соціальні мережі, щоб поширити своє розслідування, яке у самому тільки YouTube має вже понад 14 мільйонів переглядів.

Степанов погоджується з Фадєєвою.

На мітингах – здебільшого молодь, тому що молодь краще дає раду з інтернетом

«На мітингах – здебільшого молодь, тому що молодь краще дає раду з інтернетом. Якби інформація з’явилася й у ЗМІ, то вийшли б не тільки молоді», – припускає Стєпанов.

У коментарі російському телеканалу «Дождь» політолог Катерина Шульман розповіла, що образ Навального пов'язаний з молодим поколінням.

«Це – лідер, який здатний говорити з ними. Є людина, заради якої вони виходять на вулицю», – сказала Шульман. Вона також зауважила, що молоді люди не задоволені тим, що видається їм мізерними перспективами кар’єрного росту і системою, в якій найкращий спосіб отримати роботу – або через кумівство, або через приєднання до молодіжних рухів, які підтримує держава.

«Проплачені протести»?

27 березня Кремль засудив протести, які призвели до наймасовіших упродовж тривалого часу арештів під час мітингів, як «провокації» з боку опозиції і хвалив правоохоронців за «абсолютно вищого рівня професіоналізм».

На демонстраціях, до яких долучилися десятки тисяч жителів країни, незважаючи на те, що влада відмовилася видати дозволи на їх проведення, з’явилася найбільша кількість опозиційно налаштованих протестувальників з часів розгону демонстрантів на Болотній площі у Москві у травні 2012 року.

У коментарі Російській службі Радіо Свобода російський політичний аналітик Володимир Соловей зауважив, що сплеск активності молоді є значним.

Якщо вийшла молодь, це означає, що ми повинні очікувати радикальної зміни курсу розвитку подій

«Якщо вийшла молодь, це означає, що ми повинні очікувати радикальної зміни курсу розвитку подій. У всіх політичних кризах, зокрема революційних, молодь завжди в авангарді. І те, що вони протестують зараз, вказує на радикалізацію ситуації в Росії», – підкреслив Соловей.

Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив російські інформаційні агентства 27 березня, що підліткам запропонували «фінансову винагороду» в обмін на те, що їх заарештують, хоча й не надав підтвердження своїм словам.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом хуліганства й стверджує, що не тільки підліткам, але й узагалі людям різного віку пропонували гроші в обмін на участь в протестах.

«Ми говоримо про політику в школі»

Альона – школярка, якій нещодавно виповнилося 17 (і чиє прізвище у цьому матеріалі з етичних міркувань автор не згадуватиме), сказала Радіо Свобода, що долучилася до протесту випадково, коли проходила повз натовп мітингувальників. Вона каже, що її затримали за те, що тримала плакат із зображенням популярного інтернет-мему і зверненням до Медведєва «Я все ще чекаю на відповідь».

Альону відпустили о четвертій ранку 27 березня. Вона стверджує, що з розумінням ставиться до опозиції. «Я не можу сказати, що я на їхньому боці, але я вважаю, що опозиція має правильну мету. Загалом я думаю, що вони хороші, і я їх підтримую, – зазначила Альона і додала. – Ми говоримо про політику в школі. Серед моїх ровесників є багато ліберально налаштованих людей. Але й багато хто вважає, що нинішня влада компетентна і прийнятна. Тут співвідношення десь п'ятдесят на п'ятдесят. Хоча чимало людей взагалі не переймаються тим, що відбувається».

Переклад з англійської Ярослави Куцай