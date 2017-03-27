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27 Березень 2017, Київ 16:18
Новини | Міжнародні

Росія: Навальному дали 15 діб арешту «за непокору поліції»

Олексій Навальний у суді, Москва, Росія, 27 березня 2017 року

Олексій Навальний у суді, Москва, Росія, 27 березня 2017 року

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Тверський районний суд столиці Росії Москви заарештував засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального на 15 діб за звинуваченням у непокорі вимогам співробітника поліції.

Сам опозиціонер заявив, що не чинив опору при затриманні, не знайомий із матеріалами справи і не підписував протокол.

Раніше речниця опозиціонера Кіра Ярмиш повідомила, що Навального оштрафували на 20 тисяч рублів (близько 350 доларів) у справі про організацію акції в центрі Москви.

Адвокат Олексія Навального Ольга Михайлова назвала звинувачення неправомірними і вимагала звільнити її підзахисного прямо в залі суду.

Сам опозиціонер попросив суд допитати голову уряду Росії Дмитра Медведєва, якого ФБК звинуватив у корупції, і якого Навальний назвав «справжнім організатором ходи». Суддя відхилила всі клопотання захисту.

Навальний був затриманий напередодні в центрі Москви незадовго до початку неузгодженої з владою Росії антикорупційної акції на Тверській вулиці. У той же час були затримані співробітники ФБК, а в офісі організації пройшов обшук.

26 березня протестні заходи пройшли у десятках міст Росії. У них брали участь від декількох десятків до декількох тисяч людей. У Москві неузгоджена акція проходила у форматі «прогулянки» по Тверській вулиці. За різними даними, в ній взяли участь від 8 до 20 тисяч людей. Близько тисячі з них були затримані.

Фонд боротьби з корупцією (ФБК) на початку березня опублікував розслідування про незадекларовану нерухомість голови уряду Росії Дмитра Медведєва і його можливу причетність до корупції. Після того, як ані сам Медведєв, ані його представники не відповіли на звинувачення, Навальний закликав провести акції протесту по всій країні 26 березня.

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