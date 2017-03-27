Суд у Росії оштрафував Навального у справі про акції

Тверський районний суд столиці Росії Москви оштрафував засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального на 20 тисяч рублів (приблизно 350 доларів) у справі про організацію акції в центрі Москви. Про це повідомила прес-секретар російського опозиціонера Кіра Ярмиш.

Адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, що до її підзахисного незаконно застосували статтю про організацію масового одночасного перебування громадян у громадських місцях, що привело до порушення громадського порядку. Вона наполягає, що це було зроблено тому, що дана стаття передбачає адміністративний арешт обвинуваченого.

Михайлова зажадала звільнити Навального в залі суду. Сам опозиціонер попросив суд допитати голову уряду Росії Дмитра Медведєва, якого ФБК звинуватив у корупції, і якого Навальний назвав «справжнім організатором ходи». Суддя відхилила всі клопотання захисту.

Навальний був затриманий напередодні в центрі Москви незадовго до початку неузгодженої з владою Росії антикорупційної акції на Тверській вулиці. У той же час були затримані співробітники ФБК, а в офісі організації пройшов обшук.

26 березня протестні заходи пройшли у десятках міст Росії. У них брали участь від декількох десятків до декількох тисяч людей. У Москві неузгоджена акція проходила у форматі «прогулянки» по Тверській вулиці. За різними даними, в ній взяли участь від 8 до 20 тисяч людей. Близько тисячі з них були затримані.

Фонд боротьби з корупцією (ФБК) на початку березня опублікував розслідування про незадекларовану нерухомість голови уряду Росії Дмитра Медведєва і його можливу причетність до корупції. Після того, як ані сам Медведєв, ані його представники не відповіли на звинувачення, Навальний закликав провести акції протесту по всій країні 26 березня.