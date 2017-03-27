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27 Березень 2017, Київ 11:52
Новини | Міжнародні

ЄС вимагає від влади Росії звільнити затриманих учасників протестів

Поліція затримує учасників акції протесту, Москва, Росія, 26 березня 2017 року

Поліція затримує учасників акції протесту, Москва, Росія, 26 березня 2017 року

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Європейський союз закликав владу Росії негайно звільнити всіх затриманих учасників антикорупційних акцій протесту 26 березня.

У заяві на сайті представництва ЄС у Росії йдеться про те, що поліцейські завадили здійсненню основних свобод, закріплених у російській конституції – свободи слова і мирних зібрань. Євросоюз закликав російську владу повністю дотримуватися міжнародних зобов’язань, в тому числі перед Радою Європи й Організацією з безпеки і співпраці в Європі, відстоювати права людини і негайно звільнити затриманих мирних демонстрантів.

Затримання учасників протестів в Росії засудила і влада США. «Затримання учасників мирних протестів, правозахисників і журналістів є грубим викликом фундаментальним демократичним цінностям», – заявив представник Держдепартаменту.

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26 березня на акцію проти корупції, організовану опозиціонером Олексієм Навальним, вийшли люди у десятках міст Росії, в більшості випадків захід не був узгоджений із місцевою владою.

Російський портал «ОВД-Инфо» повідомляє про більш ніж тисячу затриманих у Москві. Їх звинувачують за статтею «Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування». Стаття передбачає штраф до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Щонайменше 120 людей залишалися у відділках поліції до ранку, в тому числі – опозиціонер Олексій Навальний і всі співробітники московського офісу Фонду боротьби з корупцією. Вранці 27 березня суд розглядає їхні адміністративні справи.

Слідчий комітет Росії також порушив кримінальну справу за фактом нападу на поліцейського. Як пише «ОВД-Инфо», у зв’язку з цим затриманих як мінімум у 22 відділеннях поліції допитували слідчі.

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