ЄС вимагає від влади Росії звільнити затриманих учасників протестів

Європейський союз закликав владу Росії негайно звільнити всіх затриманих учасників антикорупційних акцій протесту 26 березня.

У заяві на сайті представництва ЄС у Росії йдеться про те, що поліцейські завадили здійсненню основних свобод, закріплених у російській конституції – свободи слова і мирних зібрань. Євросоюз закликав російську владу повністю дотримуватися міжнародних зобов’язань, в тому числі перед Радою Європи й Організацією з безпеки і співпраці в Європі, відстоювати права людини і негайно звільнити затриманих мирних демонстрантів.

Затримання учасників протестів в Росії засудила і влада США. «Затримання учасників мирних протестів, правозахисників і журналістів є грубим викликом фундаментальним демократичним цінностям», – заявив представник Держдепартаменту.

26 березня на акцію проти корупції, організовану опозиціонером Олексієм Навальним, вийшли люди у десятках міст Росії, в більшості випадків захід не був узгоджений із місцевою владою.

Російський портал «ОВД-Инфо» повідомляє про більш ніж тисячу затриманих у Москві. Їх звинувачують за статтею «Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування». Стаття передбачає штраф до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Щонайменше 120 людей залишалися у відділках поліції до ранку, в тому числі – опозиціонер Олексій Навальний і всі співробітники московського офісу Фонду боротьби з корупцією. Вранці 27 березня суд розглядає їхні адміністративні справи.

Слідчий комітет Росії також порушив кримінальну справу за фактом нападу на поліцейського. Як пише «ОВД-Инфо», у зв’язку з цим затриманих як мінімум у 22 відділеннях поліції допитували слідчі.