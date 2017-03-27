Російський протест проти «Димона». На вулиці міст вийшла молодь

Тверський районний суд Москви призначив російському опозиціонеру Олексію Навальному 15 діб адміністративного арешту і оштрафував його на 20 тисяч рублів (це приблизно 350 доларів США) у справі про організацію акції в центрі Москви. Його також звинувачують у непокорі вимогам співробітника поліції. Навальний був затриманий у неділю під час несанкціонованої акції протесту «Він нам не Димон». Аналогічні антикорупційні заходи пройшли того дня по всій Росії. Суд у Москві розглядає також адміністративні справи щодо інших затриманих, серед яких велика частина – це молоді люди.

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Олексія Навального затримали при виході з метро в центрі Москви, тому він не зміг взяти участь в акції «Він нам не Димон». Однак протестний захід, який не був санкціонований владою, тільки в Москві зібрав понад 20 тисяч учасників. В основному це були молоді люди.

І кількість, і склад учасників акції, яка проходила у формі прогулянки, здивували й організаторів заходу, і владу, зазначають спостерігачі. Відомий опозиційний політик Дмитро Гудков розповів Радіо Свобода про свої враження.

Мене здивувала кількість людей, які вийшли на несанкціоновані акції в Москві і в Пітері. Безстрашні молоді чудові люди з громадянською позицією

«Мене здивувало, що, по-перше, в регіонах люди вийшли, в тому числі й на несанкціоновані акції, в такій кількості. Мене здивувала кількість людей, які вийшли на несанкціоновані акції в Москві і в Пітері. І третє, що мене здивувало, це те, що вийшли нові учасники (це молодь 18+), які раніше не виходили на подібні заходи. Це люди, які вчилися в школі, коли була Болотна, Сахарова. Безстрашні молоді чудові люди з громадянською позицією. А коли виходить активна молодь, то, по-перше, ніколи не буває почуття страху натовпу перед поліцією. Завжди виникає почуття сум’яття в лавах поліції», – зазначив Гудков.

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Дмитро Гудков став одним із небагатьох опозиційних політиків, які взяли участь у недільній антикорупційній акції. Лідери «Яблука» і «Парнасу» не тільки не вийшли на цей захід, але і ніяк не відгукнулися на народний протест.

Початок кризи

А між тим, за словами експертів, це початок масштабної політичної кризи. Політолог Валерій Соловей нагадує, що передбачав її ще восени минулого року.

Це перша стадія цієї політичної кризи

«Те, що ми зараз бачимо, це перша стадія цієї політичної кризи, я б сказав, перший натиск. Тому що це буде розвиватися за допомогою декількох хвиль. Я вважаю, що підуть репресії проти політичних і громадських активістів вже з квітня місяця. Цього разу це буде носити більш масштабний і менш правовий характер» – підкреслив Соловей.

Підсумок недільної антикорупційної акції «Він нам не Димон» побив рекорд щодо затриманих – їх понад тисячу.

За вбивство Кеннеді

Серед тих, хто опинився спочатку в автозаках, а потім і в відділеннях поліції, були і журналісти. Коли кореспондент британської газети «The Guardian» поцікавився – чому його затримали, один із правоохоронців відповів: «Можливо, ви причетні до вбивства Кеннеді». Пізно ввечері з відділень поліції відпустили журналістів «Еха Москви» Олександра Плющева і РБК Тимофія Дзядка. Незважаючи на все це, роботу співробітників поліції під час недільної антикорупційної акції в мерії Москви назвали бездоганною.

Фонд боротьби з корупцією на початку березня опублікував розслідування про незадекларовану нерухомість глави уряду Росії Дмитра Медведєва і його можливої причетності до корупції. Після того, як ні сам Медведєв, ні його представники не відповіли на висунуті звинувачення, Навальний закликав провести мітинги по всій країні 26 березня. Антикорупційні акції протесту пройшли в неділю в десятках російських міст. У них брали участь декілька десятків осіб.

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